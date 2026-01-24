Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

mobiltelefon

Emlékszik még ezekre a szupermenő Nokia telefonokra?

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ebben a képgalériában olyan legendás modelleket mutatunk be, amelyek ma már technikatörténeti ikonok. Klasszikus Nokia telefonok, amelyek egy korszakot határoztak meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mobiltelefonnokia 3210nokia 3310nokia

Volt idő, amikor egy mobiltelefon nem akart minden pillanatban értesíteni bennünket. Nem mért lépéseket, nem figyelte az alvásunkat, és nem követelte, hogy naponta többször töltsük.  A telefon, mondjuk egy Nokia akkoriban egyszerű, de megbízható társ volt. Felvettük, amikor csörgött, üzenetet írtunk rajta, amikor kellett, és eszünkbe sem jutott azon aggódni, hogy kibírja-e estig az akkumulátor.

nokia 3210
Ez volt a Nokia 3210, az első antenna nélküli telefon.

A Nokia klasszikus készülékei ezt a korszakot testesítették meg. Ezek a telefonok nem az új Nokia név alatt futó készülékek voltak, nem trendekre reagáltak, hanem hosszú évekre készültek, és pontosan tudták, mi a feladatuk.

nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
nokia retro
Galéria: Amikor a Nokia még menő volt
1/16
Nokia Mobira Talkman - Az 1985-ben megjelent telefon nem is volt igazi mobil, hanem egy autós készülék, amit a Mobirával közösen készített a vállalat.

Az üzleti mobilok aranykora

A kilencvenes évek végén a Nokia neve egyet jelentett a megbízhatósággal. A Nokia 6110 tipikus példája volt annak, amikor egy telefon elsősorban munkára készült. Masszív felépítés, hosszú üzemidő és olyan funkciók, amelyek akkoriban csúcstechnológiának számítottak.

Ez a modell sokak számára az első „komoly” mobil volt, amely már nemcsak hívásra, hanem szervezésre és üzleti kapcsolattartásra is alkalmasnak bizonyult.

A csúszkás telefon, a Nokia 7110 igazi dizájnikon lett. A rugós csúszkamechanika nemcsak látványos volt, hanem praktikus is, és a telefon megjelenése egy egész korszak hangulatát sűrítette magába. Ez volt az a készülék, amely sokak számára már nemcsak munkaeszköz, hanem státuszszimbólum is lett, miközben továbbra is megmaradt strapabíró, megbízható telefonnak.

A tömegek kedvence

A Nokia 3210 hozta el a mobiltelefont igazán széles tömegeknek. Antenna nélküli kialakítása modernnek számított, a cserélhető előlapok pedig lehetővé tették, hogy a telefon egy kicsit személyesebb legyen. Ez volt az a modell, amelynél a telefonálás mellett már az SMS-ezés is központi szerepet kapott, és amely sokak zsebében éveken át szolgált hiba nélkül. Kevés mobiltelefon vált akkora legendává, mint a Nokia 3310. Az elpusztíthatatlanságáról szóló történetek nem véletlenül születtek meg: ez a készülék valóban mindent kibírt.

A Snake játéktól kezdve a többnapos üzemidőig minden adott volt ahhoz, hogy a 3310 generációs élménnyé váljon. Nem véletlen, hogy ma is sokan nosztalgiával gondolunk vissza rá.

A zsebben hordott iroda

A Nokia 9000 Communicator teljesen más ligában játszott. Ez már nem egyszerű mobil volt, hanem egy hordozható munkaállomás. Teljes billentyűzet, nagy kijelző és üzleti funkciók tették lehetővé, hogy e-mailezzünk és dokumentumokat kezeljünk akkor, amikor ez még ritkaságnak számított.

A Communicator megmutatta, merre halad majd a mobiltechnológia, és sok szempontból megelőzte a korát.

Miért szeretjük ezeket a Nokia telefonokat ma is

Ezek a Nokia telefonok ma már nem a tudásuk miatt érdekesek. Azért szeretjük őket, mert egy olyan korszakot idéznek fel, amikor a technológia kiszámítható volt, a készülékek pedig hosszú távra készültek.

A képgaléria nemcsak régi telefonokat mutat be, hanem emlékeket is. Egy időszakot, amikor a mobiltelefon még nem uralta le az életünket, csak csendben, megbízhatóan tette a dolgát. És talán éppen ezért emlékszünk vissza rájuk ma is ilyen jó szívvel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!