Emlékszik még ezekre a szupermenő Nokia telefonokra?

Az üzleti mobilok aranykora

A kilencvenes évek végén a Nokia neve egyet jelentett a megbízhatósággal. A Nokia 6110 tipikus példája volt annak, amikor egy telefon elsősorban munkára készült. Masszív felépítés, hosszú üzemidő és olyan funkciók, amelyek akkoriban csúcstechnológiának számítottak.

Ez a modell sokak számára az első „komoly” mobil volt, amely már nemcsak hívásra, hanem szervezésre és üzleti kapcsolattartásra is alkalmasnak bizonyult.

A csúszkás telefon, a Nokia 7110 igazi dizájnikon lett. A rugós csúszkamechanika nemcsak látványos volt, hanem praktikus is, és a telefon megjelenése egy egész korszak hangulatát sűrítette magába. Ez volt az a készülék, amely sokak számára már nemcsak munkaeszköz, hanem státuszszimbólum is lett, miközben továbbra is megmaradt strapabíró, megbízható telefonnak.

A tömegek kedvence

A Nokia 3210 hozta el a mobiltelefont igazán széles tömegeknek. Antenna nélküli kialakítása modernnek számított, a cserélhető előlapok pedig lehetővé tették, hogy a telefon egy kicsit személyesebb legyen. Ez volt az a modell, amelynél a telefonálás mellett már az SMS-ezés is központi szerepet kapott, és amely sokak zsebében éveken át szolgált hiba nélkül. Kevés mobiltelefon vált akkora legendává, mint a Nokia 3310. Az elpusztíthatatlanságáról szóló történetek nem véletlenül születtek meg: ez a készülék valóban mindent kibírt.

A Snake játéktól kezdve a többnapos üzemidőig minden adott volt ahhoz, hogy a 3310 generációs élménnyé váljon. Nem véletlen, hogy ma is sokan nosztalgiával gondolunk vissza rá.