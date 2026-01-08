Ez a nyakörv mindent tud a kutyádról – azt is, amit te nem

A Satellai nevű startup egy mesterséges intelligenciásnak mondott kutyanyakörvet demonstrált a CES 2026 kiállításon, amely nem csak az állatok tartózkodási helyének a megállapításában próbál segítséget nyújtani a gazdiknak, de az ebek általános jólétét is figyelni kívánja.

Bármikor lekérhető a kutya földrajzi helyzete a Satellai Collar Go nyakörv jóvoltából

Fotó: Satellai

A Collar GO nyakörv GPS-szel és mobilnetes adatkapcsolattal rendelkezik, így a kutya eltűnése esetén a gazdáik mobilappon keresztül meg tudják állapítani az állat tartózkodási helyét. Virtuális kerítés funkciót is kínál, a kijelölt földrajzi területek elhagyása esetén a gazdik értesítést kapnak, hogy kiszökött az állat.

Ezen túlmenően a termék statisztikákat készít a helyadatokról és a mozgási adatokról, plusz a testhőmérséklet mérésére is képes. Ezek alapján következtetéseket próbál levonni a kutya általános jólétéről, szokatlan viselkedési mintázatok kialakulása esetén korai riasztást próbál adni azokról.

Mobilappban vásárolható mobilnet a nyakörvhöz

A Collar Go további extrái, hogy nem csak távolról aktiválható jelzőfénnyel rendelkezik, de a hangszóróján keresztül beszélni is lehet az állathoz a mobilappon keresztül. Az akkus üzemideje legfeljebb 15 nap, az otthoni wifi hatósugarába érve pedig automatikusan aktiváltatható az otthoni mód, amely csökkenti az áramfogyasztását.

A Satellai Collar Go nyakörv M/L méretekben már előrendelhető a gyártótól, hathavi mobilnet-szolgáltatással 46 ezer forintnak megfelelő 120 euró az ára, de 1 éves és 2 éves szolgáltatással is kapható.

A mobilnet megújítása a mobilappján keresztül történik, 6-12-24 hónap időszakokra 12-9-6 euró a havidíj.

A nyakörvhöz nem lehet bármely szabadon választott mobilszolgáltatótól mobilnetet venni, beépített eSIM-et használ.

