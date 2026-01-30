Itt az első kütyü, ami egyben okosgyűrű és okosóra is

Egyre gyakrabban merül fel a mozgásukat követni próbálókban, hogy okosgyűrűt vagy okosórát vásároljanak-e, vajon melyik felel meg jobban a céljaikra. A Rogbid most váratlan megoldást jelentett be a dilemmára, a Fusion nevű terméke ugyanis igényektől vagy kedvtől függően mindkettőként képes funkcionálni: a kicsi szíjába téve ujjon hordható okosgyűrű, míg a nagy szíjába téve okosóraként viselhető.

Okosgyűrűként és okosóraként is viselhető a Rogbid Fusion

Fotó: Rogbid

A rendkívüli elképzelés persze rányomta a bélyegét a Rogbid Fusion dizájnjára: a hibrid eszköz csak 14 gramm súlyú és 20,6 × 21 × 8,2 mm méretű, így okosgyűrűként hordva elég tetemes méretű, míg okosóraként viselve szokatlanul apró.

A helyzet miatt termék elsősorban nők számára lehet érdekes, a férfiak valószínűleg nem kívánnak ilyen mütyür méretű okosórát viselni.

Műszakilag inkább okosóra, mintsem okosgyűrű a Fusion

A Rogbid Fusionbe az apró mérete miatt csupán 0,49 hüvelykes OLED érintőkijelző került, a felhasználók az idő és a dátum mellett a lépésszámot, a pulzust, a véroxigénszintet, továbbá az alvásadatokat is közvetlenül megtekinthetik rajta. Az aktivitások pontosabb mérése érdekében a Fusion százféle sportmódot támogat, és az 5 ATM vízállósága is jó hír.

A termék Bluetoothon keresztül csatlakozik az Android és iOS telefonokhoz, az akkumulátora pedig a gyártó szerint akár öt napot is bírhat egy töltéssel. A Fusion fekete, ezüst és arany színben máris rendelhető a gyártó webshopjából, az ára nettó 16 ezer forintnak megfelelő 50 dollár.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!