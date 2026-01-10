Ezt mondja a viselő ujján feldagadt okosgyűrűről a Samsung

Hírlevél
28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy független céget is felkért a nagy port kavart eset kivizsgálására. Nem találták meg az okosgyűrű meghibásodásának kiváltó okát.
Szeptember végén rendkívül aggasztó beszámolóval állt elő egy ismert youtuber, utazás közben egyik pillanatról a másikra annyira megduzzadt a Samsung Galaxy Ring okosgyűrűjének az akkuja, hogy végül egy kórház sürgősségi osztályán kellett leimádkozni az ujjáról.

Így nézett ki a leszedését követően a youtuber felpuffadt akkujú Galaxy Ring okosgyűrűje
Így nézett ki a leszedését követően a youtuber felpuffadt akkujú Galaxy Ring okosgyűrűje
Fotó: ZONEofTECH / X

Az érzékeny ügyre gyorsan reagált a Samsung, a youtubertől való bocsánatkérés és némi kárpótlás biztosítása mellett gyorsan begyűjtötte a meghibásodott az eszközt. 

Most három hónappal később kész pontot tenni az ügy végére, a saját belső vizsgálata mellett pedig egy független céget is felkért a meghibásodás kielemzésére, hogy ne érhessék elfogultsággal kapcsolatos vádak.

Ritka eset volt az okosgyűrű meghibásodása

A Samsung tájékoztatása szerint a saját vizsgálata és a felkért vállalat vizsgálata azonos eredményre jutott: az okosgyűrű púposodása egy belső, öntött szerkezeti elem repedésére vezethető vissza. Viszont azt senki sem tudta megállapítani, hogy mi okozhatta a repedést, anyaghiba vagy külső fizikai behatás váltotta-e ki.

A Samsung kijelentette, hogy az ügyfelek biztonsága elsődleges prioritás számára, a saját adatai alapján pedig többé-kevésbé egyedi esetről van szó. Jelenleg nincs oka azt feltételezni, hogy a Galaxy Ring esetében tartani kellene az akku púposodásától, az okosgyűrűt hétköznapi és mindennapi használatra tervezte, ennek megfelelő kialakítást kapott.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

