Ezt mondja a viselő ujján feldagadt okosgyűrűről a Samsung

Szeptember végén rendkívül aggasztó beszámolóval állt elő egy ismert youtuber, utazás közben egyik pillanatról a másikra annyira megduzzadt a Samsung Galaxy Ring okosgyűrűjének az akkuja, hogy végül egy kórház sürgősségi osztályán kellett leimádkozni az ujjáról.
Az érzékeny ügyre gyorsan reagált a Samsung, a youtubertől való bocsánatkérés és némi kárpótlás biztosítása mellett gyorsan begyűjtötte a meghibásodott az eszközt.
Most három hónappal később kész pontot tenni az ügy végére, a saját belső vizsgálata mellett pedig egy független céget is felkért a meghibásodás kielemzésére, hogy ne érhessék elfogultsággal kapcsolatos vádak.
Ritka eset volt az okosgyűrű meghibásodása
A Samsung tájékoztatása szerint a saját vizsgálata és a felkért vállalat vizsgálata azonos eredményre jutott: az okosgyűrű púposodása egy belső, öntött szerkezeti elem repedésére vezethető vissza. Viszont azt senki sem tudta megállapítani, hogy mi okozhatta a repedést, anyaghiba vagy külső fizikai behatás váltotta-e ki.
A Samsung kijelentette, hogy az ügyfelek biztonsága elsődleges prioritás számára, a saját adatai alapján pedig többé-kevésbé egyedi esetről van szó. Jelenleg nincs oka azt feltételezni, hogy a Galaxy Ring esetében tartani kellene az akku púposodásától, az okosgyűrűt hétköznapi és mindennapi használatra tervezte, ennek megfelelő kialakítást kapott.
