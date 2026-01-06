Parancsszóra nyílnak a Samsung okoshűtői

A Samsung idén sem felejti el a Family Hub okoshűtőinek a frissítését, ráadásul az új termékekhez végre kitalált egy olyan funkciót, amit használni is fognak a gazdáik. A szenzációt a hangvezérlés kiterjesztése jelenti, az idei évjáratú hűtők képesek hangutasításra motorizáltan kinyitni és becsukni az ajtajukat.

A hangutasítással nyitható ajtó az új Samsung Family Hub okoshűtők legfontosabb fejlesztése

Fotó: Samsung

A rendszer nem csupán résnyire nyitja ki az ajtót, hanem 90 fokos szögben, így teljes hozzáférést biztosít a belső térhez. A hangvezérlés mellett az ajtó kézmozdulattal is aktiválható, elegendő a tenyérrel vagy a kézfejjel megérinteni az automata nyitáshoz és csukáshoz.

A gépi ajtónyitás szuper hasznos, mikor a használó mindkét keze foglalt, senki sem szeret ilyen helyzetben a hűtőajtó fogantyújával babrálni, ügyelve arra, hogy ne borítsa ki véletlenül az ételt a padlóra. Emellett persze sütés-főzéskor is kiváló, mikor piszkosak a kezek.

A hallásuk mellett az okoshűtők látása is javult

A Samsung szerint az automata ajtónyitás mellett az idei Family Hub hűtők másik újdonságát a beltéri tárgyfelismerő rendszerük javulása jelenti, mostantól a Google Gemini nagy nyelvi modellt használják a betett és a kiszedett élelmiszerek felismeréséhez. Az MI-alapú felismerés célja a pontosabb készletkövetés, az étkezések tervezésének a támogatása, valamint az élelmiszer-pazarlás csökkentése.

