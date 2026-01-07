Rekordhosszú üzemidőt ígér a Motorola új okosórája

Egyre több jel mutat arra, hogy a Motorola idén ténylegesen kiváló termékekkel megpróbál visszatérni a rég elveszített, prémium márka imázsához. A CES 2026 kiállításon bejelentett Moto Watch okosóra ennek az egyik kezdő lépése, a gyártó szerint normál használat esetén akár 13 napot is elmehet egyetlen töltéssel, de folyamatosan bekapcsolt OLED-kijelző esetén is meglehet a 7 nap. Ha ez igaz, akkor a piac egyik messze leghosszabb akkus üzemidejű okosórája lehet, az okoskarkötők szoktak ilyen üzemidőt kínálni.

Visszafogottan elegáns a 2026-os évjáratú Moto Watch okosóra

Fotó: Motorola

A 47 milliméteres okosórát nemcsak a rendkívüli akkus üzemideje teszi érdekessé, a Motorola szerint teljesen nyílt forráskódú, Android-alapú szoftvert futtat, ám a részletek nem világosak. Az viszont biztos, hogy a gyártó partnerségre lépett a világ első vezeték nélküli pulzusmérőjét kifejlesztett Polarral, így a Moto Watch kétfrekvenciás GPS-szel teszi pontosabbá a kültéri mozgás követését.

Ilyen rendszert kevés kivétellel eddig csak túrázóknak szánt okosórák biztosítottak.

Minden elvárható funkciót ismer az okosóra

A Moto Watch méri a lépésszámot, a megtett távolságot, a pulzust és az alvást. A Nightly Recharge funkció elemzi az éjszakai regenerációt, és javaslatot ad a másnapi terhelésre. Az Activity Score megmutatja, hogy mennyire volt hatékony az edzés, míg a Smart Calories részletesen bontja le az elégetett energiát.

Az IP68 minősítésű por- és vízállóságot kínáló óra rendelkezik beépített mikrofonnal és hangszóróval, így közvetlenül fogadhatóak vele a hozzápárosított telefonra befutó hanghívások, és persze a mobil értesítéseit is meg tudja jeleníteni.

Az új Moto Watch 2026. január 22-én kerül piacra, de a Motorola még nem közölte az ajánlott fogyasztói árát.

