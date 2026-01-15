Majdnem jégre tette magát az önvezető áruszállító

Az elmúlt hetekben Kína egyes részeit sem kímélte a téli időjárás, amelyből a 21. században élve szokatlan bonyodalmak keletkeztek. A kínai közösségi médiában nagy érdeklődést váltottak ki a járókelők által készített videók, amelyeken ételek vagy kisebb csomagok kiszállítását végző, önvezető áruszállító járművek ön- és közveszélyesen küzdenek a havassá vált és lefagyott utakon való haladással.

Meglepően gyorsan próbált haladni a rossz és lefagyott úton az önvezető áruszállító, kis híján baleset lett a vége

Fotó: ChinaInsider / Instagram

Az egyik leglátványosabb videón egy Neolix X3 jármű kalandjai csodálhatóak meg, a gyártó októberi tájékoztatása szerint ezekből háromszáz kínai városban tízezernél is több rója már az utakat. A téli közlekedési körülményekre való betanításukon viszont van mit dolgozni, a robot áruszállító jó eséllyel csak azért nem borult fel, mert a nehéz akkumulátorai miatt alacsonyan van a súlypontja.

Az utak még a Csing-dinasztia korából valók, az autók viszont a következő századból

– kommentálta a videót egy kínai néző.

Máskor is borzolják a kedélyeket az önvezető áruszállítók

A robot kiszállítógépek józan ítélőképessége nem csak a téli időszakban bizonytalan, a nagy számuk miatt az egyéb incidensek sem szokatlanok. Még szeptemberben nagy érdeklődést váltott ki egy videó, amelyen egy idős kínai asszony jelentős mennyiségű kukoricát és egyéb zöldségeket tett ki száradni egy aszfaltos út szélére.

A normál járműforgalom természetesen kikerülte a terményét, még ha nem is örültek a magánakciójának, ám egyszer csak megjelent egy önvezető áruszállító, amely feltétlenül az út szélén akart közlekedni.

Az asszony a jármű elé állva próbálta megakadályozni, hogy az végighajtson zöldségein, hasztalanul lökdöste hátra.

Jelen esetben az asszony volt a hibás, a járműnek joga lett volna ott közlekedni, őneki viszont nincs joga ilyen módon akadályozni a forgalmat, még ha az emberek java el is nézi neki az út szélén való szárogatást.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!