Szolár kerti pavilonnal kopasztanák meg a tehetőseket

Az inverteres és nagy teljesítményű akkumulátorairól ismert Jackery szó szerint nagy dobással készült a CES 2026 kiállításra, bejelentette a napelemekkel ellátott kerti pavilonját. A 4,5×3×2,7 méter méreteivel bőven elég nagy építmény oroszlánrészt alumíniumból készült, így csak 350 kilogrammot nyom, egyben árnyékot, fedett közösségi teret, továbbá villamos áramot szolgáltat.
A Solar Pavilion 2000 wattnyi napelemet, beépített világítást, lehúzható vetítővásznat, továbbá időjárásálló konnektorokat kínál. Akku viszont nem jár hozzá, így a vevők kénytelenek lesznek hordozható energiaállomást is beszerezni a megtermelt napenergia eltárolására, amiben a Jackery természetesen szíves-örömest segít.
Mindez szép és jó, de az elsőként Kaliforniában a nyáron elérhetővé váló termék ára megdöbbenést keltett: várhatóan 12-15 ezer dollárba kerül majd, ami alatt nettó 4-5 millió forintot kell érteni.
Nem világos, hogy ebben benne van-e a helyszíni összeszerelésének a költsége, de a felállításához szükséges elkészítői munkák biztosan hiányoznak az árból, például a tereprendezésre, a pontalap és a járófelület elkészítésére kell gondolni.
Olcsóbb egyénileg összelegózni egy ilyen pavilont
Az ár elsősorban azért értelmezhetetlen, mert az Egyesült Államokban olyan 2000-3000 dollárért kaphatóak ilyen méretű, bár fém helyett faszerkezetes pavilonok.
Aki hajlandó maga elvégezni a felállításhoz szükséges előkészítői munkát, összelegózni az utasítások alapján magát a pavilont, majd installálni a külön megvett napelemeket és a pár villamos eszközt, az jó eséllyel harmadáron megkaphatja végeredmény tekintetében ugyanezt, vagy akár még jobb dologgal is előállhat.
Egyes munkákhoz persze jobb ötlet szakembereket és segítőket hívni, de még a bevonásukkal is meglehet fél áron a kaland. Ennek megfelelően a Jackery Solar Pavilion látszólag a tehetős vevőket célozza, akiknek nem számít a pénz, de tetszik nekik az ötlet és a pavilon esztétikája, úgyhogy ilyet szeretnének a kertjükbe.
