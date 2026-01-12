Szolár kerti pavilonnal kopasztanák meg a tehetőseket

Az inverteres és nagy teljesítményű akkumulátorairól ismert Jackery szó szerint nagy dobással készült a CES 2026 kiállításra, bejelentette a napelemekkel ellátott kerti pavilonját. A 4,5×3×2,7 méter méreteivel bőven elég nagy építmény oroszlánrészt alumíniumból készült, így csak 350 kilogrammot nyom, egyben árnyékot, fedett közösségi teret, továbbá villamos áramot szolgáltat.

Kétezer wattnyi napelemmel előtelepítve érkezik Jackery pavilonja

Fotó: Jackery

A Solar Pavilion 2000 wattnyi napelemet, beépített világítást, lehúzható vetítővásznat, továbbá időjárásálló konnektorokat kínál. Akku viszont nem jár hozzá, így a vevők kénytelenek lesznek hordozható energiaállomást is beszerezni a megtermelt napenergia eltárolására, amiben a Jackery természetesen szíves-örömest segít.

Mindez szép és jó, de az elsőként Kaliforniában a nyáron elérhetővé váló termék ára megdöbbenést keltett: várhatóan 12-15 ezer dollárba kerül majd, ami alatt nettó 4-5 millió forintot kell érteni.

Nem világos, hogy ebben benne van-e a helyszíni összeszerelésének a költsége, de a felállításához szükséges elkészítői munkák biztosan hiányoznak az árból, például a tereprendezésre, a pontalap és a járófelület elkészítésére kell gondolni.

Olcsóbb egyénileg összelegózni egy ilyen pavilont

Az ár elsősorban azért értelmezhetetlen, mert az Egyesült Államokban olyan 2000-3000 dollárért kaphatóak ilyen méretű, bár fém helyett faszerkezetes pavilonok.

Aki hajlandó maga elvégezni a felállításhoz szükséges előkészítői munkát, összelegózni az utasítások alapján magát a pavilont, majd installálni a külön megvett napelemeket és a pár villamos eszközt, az jó eséllyel harmadáron megkaphatja végeredmény tekintetében ugyanezt, vagy akár még jobb dologgal is előállhat.

Egyes munkákhoz persze jobb ötlet szakembereket és segítőket hívni, de még a bevonásukkal is meglehet fél áron a kaland. Ennek megfelelően a Jackery Solar Pavilion látszólag a tehetős vevőket célozza, akiknek nem számít a pénz, de tetszik nekik az ötlet és a pavilon esztétikája, úgyhogy ilyet szeretnének a kertjükbe.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!