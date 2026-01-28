Éveket csúszhat a PlayStation 6 megjelenése

A rendszermemóriaként és a háttértárként használt memóriachipek árainak drámai elszállása miatt már hónapokkal ezelőtt megkérdőjeleződött, hogy a korábbi pletykáknak megfelelően tényleg befutnak-e 2027 ősze táján a következő generációs játékkonzolok. Az új Xbox állítólag egy prémium termék lesz, ennek megfelelő árazással és megcélzott közönséggel, de a PlayStation 6-ot tömegterméknek szánja a Sony, így nem kérhet el 800-1000 dollárt érte, már a jelenlegi árakon sem fogynak jól az aktuális termékek.

Az évtized végére csúszhat a PlayStation 6 piacra dobása

Fotó: Onur Binay / Unsplash

Az MST Financial vezető elemzője most további olajat öntött a tűzre, David Gibson szerint az eredeti elképzeléseit jelentősen megváltoztatva a Sony akár évekkel is elhalaszthatja a PS6 piacra dobását.

Ennek nem csak a memóriaválság az oka, a szakember szerint pénzügyileg általánosságban véve sem indokolt, hogy bármikor a belátható jövőben befusson a Sony következő generációs konzolja.

A PS5-re elérhető játékok eladásai összességében stabilak és kiválóak, továbbá a konzolhoz igényelhető havidíjas szolgáltatások is fixen növekvő pályán vannak.

Nincs értelme a PlayStation 6 korai piacra dobásának

Ilyen körülmények mellett Gibson szerint a Sony megpróbálja majd maximalizálni a PlayStation 5 életciklusát. Ez üzleti értelemben a vállalat, a fejlesztők, továbbá a játékosok számára is ideális volna, hiszen senkinek sem kellenek az indokolatlanul korán érkező PS6 miatti kiadások és komplikációk.

A PS6 megjelenése kapcsán pont nemrég jött egy pletyka, a Detective Seeds néven futó szivárogtató a Sony mérnökére hivatkozva azt állítja, hogy a PlayStation 6 csak 2028-ban mutatkozhat be, a forgalmazása pedig 2029-ben kezdődhet. Ezt az információk mások eddig nem tudták megerősíteni vagy megcáfolni, így erős fenntartásokkal kezelendő, de racionálisan hangzik.

