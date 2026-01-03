Nagyon úgy tűnik, hogy feltörték a PS5 játékkonzolt

Hírlevél
Indulhat a kalózkodás és az egyedi szoftverek futtatása. Nem tudja sima szoftverfrissítéssel javítani a PS5 védelmét a Sony.
Sokkoló hírt kapott az újév beköszöntével a Sony, a TheCyberSecGuru beszámolója alapján kiszivárogtak a PlayStation 5 játékkonzolok BootROM (0. szintű) titkosítókulcsai. Ez a feltörés elleni védelmük első vonala, a kulcsok birtokában minden további olyan szoftveres eljárás kiiktatható lehet, amelyek eddig megakadályozták, hogy kalózkodott alkalmazások és játékok legyenek futtathatóak a PS5-ön, akár másik operációs rendszer is telepíthető lehet a konzolokra.

Eddig nem volt lehetőség warezolt játékok futtatására a PS5-ön
Eddig nem volt lehetőség warezolt játékok futtatására a PS5-ön
Fotó: Tigran Hambardzumyan / Unsplash

A titkosítókulcsok kiszivárgása ettől függetlenül nem teszi túl könnyen feltörhetővé a konzolt, a hackerek szerint egy nagyon specifikus játékra is szükség van, hogy támadó kódot sikerüljön lefuttatni a konzolokon. 

Ez a Star Wars Racer Revenge, és annak is nagyon specifikusan a Limited Run Games által a PS4 konzolra kiadott, dobozos változata.

Egy nagyon ritka játék kell a PS5 csontra töréséhez

A hackerek szerint a játék pontszámalapú ranglistát mutató menüje olyan sebezhetőséget tartalmaz, amelyen keresztül kódfuttatást lehet elérni a PS5-ön. A titkosítókulcsok birtokában már kiadható olyan kód, amellyel feltörhető a konzolok további védelme.

A Sony szerencséjére csak 8500 kópiát gyártottak a sebezhetőséget tartalmazó játékból, de elképzelhető, hogy más termékekben is találhatóak a célra felhasználható sérülékenységek.

A szakértők szerint rövid távon még nem lesz apokalipszis a helyzetből, hiszen egyrészt a hackereknek el kell készíteniük a törés gyors és hatékony elvégzéséhez szükséges szoftverkészletet, másrészt pedig jelenleg csak egyetlen és rendkívül ritka játékban találtak olyan hibát, amelyen keresztül meg tudnák oldani a támadó kód lefuttatását.

A Sony számára az jelenti az óriási gondot, hogy nem képes sima szoftverfrissítéssel lecserélni a BootROM titkosítókulcsát, csak újonnan gyártott PS5-öket tud új kulccsal ellátni. Viszont a feltört konzolok detektálására és letiltására lehetősége lehet, plusz a warezolók PSN-fiókjait is bannolhatja.

A többség számára az utóbbi nagyon rizikóssá teheti a kalózkodást, hiszen a PlayStation Networkről való kitiltás esetén elveszíthetik az összes digitálisan beszerzett játékukat és egyéb tartalmukat.

