Csúszik az új Ray-Ban okosszemüveg európai rajtja, eddig kell még várni

A Meta bejelentette, hogy felfüggeszti a Ray-Ban Display okosszemüveg forgalmazásának nemzetközi bővítését. Az eredeti tervek szerint a termék 2026 elején Franciaországban, Olaszországban, Kanadában és az Egyesült Királyságban is megjelent volna, ám most további értesítésig jegelték az ötletet.

Meta Ray-Ban Display okosszemüveg

Fotó: Meta

Mark Zuckerbeg cége egy CES-hez kapcsolódó blogbejegyzésben számolt be az európai érdeklődők számára rossz hírről. A tájékoztatás szerint a Ray-Ban Display okosszemüveg iránt akkora az érdeklődés, hogy képtelen eleget gyártani belőle, egyelőre az amerikai megrendelések teljesítése marad a fókuszban, csak elegendő készlet és folyamatos gyártási kapacitás esetén fog megtörténni a nemzetközi piacra dobása.

Kijelző is kínál az új Ray-Ban okosszemüveg

A Meta és a Ray-Ban első generációs okosszemüvegéhez képest az ősszel bemutatott Display modell nemcsak kamerát, mikrofont és hangszórót tartalmaz, de a jobb szemnél lévő apró kijelzőn keresztül információkat is képes megjeleníteni a viselőknek.

A terméket tesztelt kritikusok nagy vonalakban egyetértenek abban, hogy a 799 dollárnál, azaz nettó 263 ezer forintnál kezdődő termék az eddigi messze legjobb okosszemüveg, hiszen a trendi kinézet megtartása mellett nem tolakodó módon hozza az olyan funkciókat, amelyeket a Google Glass óta ígérgettek az okosszemüveget készíteni próbált cégek.

