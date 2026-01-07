Véget érhet az átugorhatatlan reklámok rémuralma?

Vietnám kormánya új online hirdetési szabályokat vezet be, amelyek célja a felhasználói élmény javítása és az ártó hirdetési gyakorlatok visszaszorítása. A februárban életbe lépő szabályozás értelmében tilos lesz az öt másodpercnél hosszabb, átugorhatatlan videóhirdetések megjelenítése, valamint minden előugró reklámot egyetlen koppintással vagy kattintással be kell tudni zárni.
A szabályozás nemcsak a reklámok hosszát és lezárhatóságát érinti, hanem az ártalmas reklámok elleni fellépés terén is régóta várt újdonságokat ír elő. A hirdetéseket megjelenítő platformok kötelesek lesznek egyértelmű ikonokat és útmutatást biztosítani a jogsértő reklámok jelentésére, majd a létező leggyorsabban el kell tüntetniük a problémás hirdetéseket.
Állami reklámblokkolás is lehet a történet vége
Az új rendszerben kiemelt szerepet kap a Kulturális, Sport- és Turisztikai Minisztérium, amely akkor lép közbe, ha a jogsértő reklám közzétevője nem azonosítható. Ilyen esetekben a minisztérium akár a netszolgáltatóktól is kérheti a hirdetések blokkolását, az utasításnak pedig 24 órán belül meg kell felelniük.
Ennek a műszaki részletei nem világosak, de a netes reklámkiszolgáló rendszerek működése miatt a netszolgáltatók akár még arra is rákényszerülhetnek, hogy teljes reklámkiszolgáló cégeket blokkoljanak.
Sok esetben egyszerűen nem lesz más megbízható módja a rajtuk feladott, törvénytelen hirdetésektől való megszabadulásnak. Ez jelentős kalamajkát okozhat a vietnámi hirdetési piacon, bár a netezők biztosan nem panaszkodnak majd az állami reklámblokkolás miatt.
