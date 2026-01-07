Véget érhet az átugorhatatlan reklámok rémuralma?

Vietnám kormánya új online hirdetési szabályokat vezet be, amelyek célja a felhasználói élmény javítása és az ártó hirdetési gyakorlatok visszaszorítása. A februárban életbe lépő szabályozás értelmében tilos lesz az öt másodpercnél hosszabb, átugorhatatlan videóhirdetések megjelenítése, valamint minden előugró reklámot egyetlen koppintással vagy kattintással be kell tudni zárni.

Újabb drámai hatósági lépéshez vezetett a reklámipar önszabályozásának a hiánya

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash

A szabályozás nemcsak a reklámok hosszát és lezárhatóságát érinti, hanem az ártalmas reklámok elleni fellépés terén is régóta várt újdonságokat ír elő. A hirdetéseket megjelenítő platformok kötelesek lesznek egyértelmű ikonokat és útmutatást biztosítani a jogsértő reklámok jelentésére, majd a létező leggyorsabban el kell tüntetniük a problémás hirdetéseket.

Állami reklámblokkolás is lehet a történet vége

Az új rendszerben kiemelt szerepet kap a Kulturális, Sport- és Turisztikai Minisztérium, amely akkor lép közbe, ha a jogsértő reklám közzétevője nem azonosítható. Ilyen esetekben a minisztérium akár a netszolgáltatóktól is kérheti a hirdetések blokkolását, az utasításnak pedig 24 órán belül meg kell felelniük.

Ennek a műszaki részletei nem világosak, de a netes reklámkiszolgáló rendszerek működése miatt a netszolgáltatók akár még arra is rákényszerülhetnek, hogy teljes reklámkiszolgáló cégeket blokkoljanak.

Sok esetben egyszerűen nem lesz más megbízható módja a rajtuk feladott, törvénytelen hirdetésektől való megszabadulásnak. Ez jelentős kalamajkát okozhat a vietnámi hirdetési piacon, bár a netezők biztosan nem panaszkodnak majd az állami reklámblokkolás miatt.

