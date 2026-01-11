Csak egyes telefonjairól tünteti el a reklámokat a mobilgyártó

Sokak számára csúnya meglepetést hozott a Nothing mobilok előző nagy frissítése. A tavaly októberben kiadott, Android 16-ra épülő Nothing OS 4.0 szoftverrel a Nothing Phone (3) szériás termékek egyes régiókban reklámokat kezdtek megjeleníteni a záróképernyőjükön.

Kikapcsolhatóak Nothing Phone (3) széria záróképernyőjén megjelenő reklámok, de így sem örültek a vevők

Fotó: Nothing

A Nothing persze jól tudta, hogy ennek nem fognak örülni a vásárlók, éppen ezért is manuálisan kikapcsolhatóvá tette a Lock Glimpse névre keresztelt rendszert, így végül nem kavart túlságosan nagy port az ügy. Viszont egyes vevők szerint a hirdetéseket mutogató funkció a kikapcsolása ellenére is jelentős akkuterhelést okoz, vagy legalábbis ezt okolják a készülékük üzemidejének feltűnő csökkenéséért.

Részlegesen visszavonul reklámozástól a Nothing

A negatív visszajelzésekre válaszul a Nothing most csendben változtatott az álláspontján, a vállalat teljesen el fogja tüntetni a drágább Nothing Phone (3a) és a Nothing Phone (3a) Pro telefonjairól a Lock Glimpse-t. Viszont a megfizethetőbb Nothing Phone (3a) Lite-on, továbbá a jövőbeli CMF márkájú készülékeken megmarad, noha az eddig látott módon kikapcsolható lesz.

A Nothing szerint a helyzet oka, hogy az olcsóbb mobilok esetében valamennyi bevételre számít a Lock Glimpse által mutogatott reklámokon keresztül, ez teszi lehetővé a mobilok rendkívül vonzó áron való kínálását. A hirdetések megjelenítése egy kompromisszum, ez az olcsóság ára.

A drágább telefonokon viszont van érdemi haszonkulcsa, így azok esetében inkább eltekint a vevők idegeinek reklámokkal való borzolásától.

