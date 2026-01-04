Hírlevél
rendőr

Békává változott intézkedés közben a rendőr

Vagy legalábbis az MI-alapú jelentésíró szoftver szerint ez történt. Nem megy simán a rendőröknek az újmódi szoftverek bevezetése.
Az amerikai Utah állambeli Heber City rendőrsége kellemetlen helyzetbe került, miután egy mesterséges intelligencia által generált rendőrségi jelentés azt állította, hogy intézkedés közben békává változott a rendőr. Az eset egyszerre komikus és aggasztó példája annak, milyen kockázatokat rejt az MI gyors bevezetése a bűnüldözésben.

A rendőrök adminisztrációját is MI-vel próbálják megkönnyíteni a szolgáltatócégek
A rendőrök adminisztrációját is MI-vel próbálják megkönnyíteni a szolgáltatócégek
Fotó: Fred Moon / Unsplash

A rendőrség egy Draft One nevű szoftvert tesztelt, amely a testkamerás felvételek alapján automatikusan rendőrségi jelentéseket próbál készíteni. A rendszer félreértette a helyzetet, és belekavarta egy háttérbeli tévé hangját a jelentésbe, amelyen épp A hercegnő és a béka című gyerekmusical ment.

Ekkor tanultuk meg, hogy mennyire fontos az MI által generált jelentések javítása

– kommentálta a helyzetet Rick Keel rendőr őrmester

Visszaüthet az MI használata a rendőrökre

Bár a Draft One rendszer súlyos hibákat vétett a tesztelése során, de Keel elmondása szerint a szoftver használata még így is heti hat–nyolc óra munkaidőt takarít meg számára.

A rendőrség még nem hozott döntést a szoftver bevezetése kapcsán, azonban a potenciális előnyei ellenére a rendőrök mellett mások is szkeptikusak a technológiával szemben.

Az Electronic Frontier Foundation vizsgálata szerint a jelentésekben gyakran nem lehet megkülönböztetni az emberek által írt és az MI által generált részeket, míg Andrew Ferguson jogász professzor attól tart, hogy a rendőrök egy idő után nem tesznek majd elég energiát a gépileg generált jelentések ellenőrzésébe a leadásuk előtt.

Az utóbbi súlyos kalamajkákat okozhat a rendőrségi és bírósági eljárások során, a rendőrök által leadott jelentéseknek tényszerűen hiteleseknek kell lenniük, különben ők és az eljárások szereplői is megégethetik magukat.

