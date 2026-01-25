Már a titkosított laptopok sem feltétlenül feltörhetetlenek

Nem mindig véd a hatóságok feloldási kísérletei ellen a Windows 10 és Windows 11 rendszerek Pro és üzleti kiadásaiban elérhető BitLocker meghajtótitkosítás. Az új gépeken egyre gyakrabban magától aktiválódó BitLocker célja, hogy egy feloldókulcs ismerete nélkül ne lehessen böngészni a háttértáron lévő adatokat. Ez persze a rendőrségek munkáját is akadályozta, de a Microsoft megoldotta, hogy legalább az esetek egy részében azok mégis feloldhassák a lefoglalt PC-k titkosított meghajtóit.

Az Apple számítógépek háttértárainak feloldására való kulcsokat nem tudják így kikérni a rendőrségek

A Forbes megkeresésére a Microsoft megerősítette, hogy minimum egy esetben már lehetővé tette az FBI számára egy lefoglalt windowsos laptop háttértárának a feloldását. Az eset tavaly történt, egy COVID-támogatások ellopásával kapcsolatos csalási ügyben az FBI bíróságon keresztül információt kért a Microsofttól, beleértve a kérdéses laptop titkosításának feloldókulcsát.

Kikérhetik a laptopok titkosítási kulcsát a rendőrségek

A feloldókulcs átadását az teszi lehetővé, hogy a Windows 10 agresszíven erőlteti, a Windows 11 pedig kötelezővé tette az első beállításakor a Microsoft-fiókba való bejelentkezést.

Ezután ha automatikusan vagy manuális aktiválására kerül a BitLocker titkosítás, akkor a rendszerek lehetőséget kínálnak a feloldókulcs Microsoft-fiókba való biztonsági mentésére. Ennek az a célja, hogy a felhasználók ne veszítsék el a kulcsot, baj esetén képesek legyenek feloldani a saját meghajtójukat. A baj alatt például olyanokra kell gondolni, hogy egy hibás frissítése miatt bekérheti a kulcsot a Windows.

Viszont ha biztonsági mentve lesz a Microsoft-fiókba a titkosítás feloldására szolgáló kulcs, akkor hozzáfér a Microsoft, bírósági végzés esetén pedig képes átadni azt a nyomozóhatóságoknak.

A BitLocker kulcsainak felhőbe mentése nem kötelező, továbbá ezen a beállítóoldalon bármikor törölhetőek a Microsoft-fiókba már mentett feloldókulcsok. Aki nem menti a kódját a felhőbe, annak egyénileg kell gondoskodnia a biztonsági mentéséről és biztonságos megőrzéséről, hogy malőr esetén fel tudja oldani a titkosított meghajtóját.