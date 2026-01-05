Megérkezett a robot, ami elveszi a munkát

A pár nappal ezelőtti felhajtáscsapást követően az LG ténylegesen megmutatta a CLOiD robotját a CES 2026 elektronikai kiállításon. A háztartási munkák elvégzésére szánt termék alapvetően humanoid jellegű, de emberszerű lábak helyett kerekeken guruló lábrésszel rendelkezik.

Nem tisztázott, hogy mennyire ügyes a ruhaneműk hajtogatásában az LG CLOiD robot

Fotó: LG

Az LG szerint a robot képes például ruhát hajtogatni, kiszedni a tejet a hűtőből, kipakolni a mosogatógépet, ételt szolgálhat fel. A kerekeken guruló kialakítása miatt lépcsőzésre alkalmatlan, ráadásul legfeljebb térdmagasságig tud lenyúlni a karjaival, azaz nem képes tárgyakat felvenni a padlóról. A háztartási robot integrálható az okosotthonos rendszerekkel, szóban és „arckifejezéseken” keresztül kommunikál a használóival.

Itt épp egy croissant vesz ki a sütőből

Fotó: LG

Ez nem tűnik elégnek a robot sikeréhez

Mindez szép és jó, azonban a jelek szerint a CLOiD jelenleg csak olyan háztartásbeli feladatok elvégzésére képes, amelyek a legkisebb mértékben jelentenek nyűgöt.

A humanoid háztartási robotok csak akkor lesznek ténylegesen érdekesek a tömegek számára, amikor képesek lesznek letörölgetni a szobákban, kellő alapossággal kitakarítani a fürdőt, a vécét és a konyhát, esetleg a robotporszívót is kiváltva felporszívóznak és felmosnak.

A döntő többség számára ezek a nemszeretem és időrabló háztartási munkák, nem a ruhák összehajtogatása vagy a croissant sütőből való kiszedése.

A mosogatógépet is kipakolhatja a robot

Fotó: LG

Az LG természetesen tisztában van ezzel, így inkább koncepcióiként, mintsem kereskedelmi termékként tekint a robotjára. Emiatt egyelőre az sem világos, hogy mikortól, hol és mennyiért lesz elérhető a CLOiD robotja.

