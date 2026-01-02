Hírlevél
Itt az első ember, akit ágyékon rúgott egy robot – videó

Méghozzá keményen, nagyon fájt neki. Utána pedig még ki is gúnyolta a robot.
robotmunkahelyi balesetKína

Gyorsan javul a humanoid robotok mozgáskoordinációja és egyensúlyérzéke, hardveresen és szoftveresen is megvan már az alaptechnológia ahhoz, hogy agilis mozgásra legyenek képesek. Ez látható a lenti videón, a kínai közösségi médiába karácsonykor felkerült felvételen egy mozgásrögzítő ruhába öltözött férfi küzdősportos mozdulatokkal irányít egy Unitree robotot.

Túl későn ismerte fel a helyzet súlyosságát a robot harcművész irányítója
Túl későn ismerte fel a helyzet súlyosságát a robot harcművész irányítója
Fotó: Bilibili

A robot adatfeldolgozásból fakadó késleltetéssel viszonylag szépen követi a férfi komplex mozdulatait, de nem volt képes száz százalékban tükrözni a mozgását, ami az egyensúlyozásával kapcsolatos különbségeknek tudható be.

Emiatt az irányítójához képest a robot enyhén elfordult a vízszintes tengelye körül, ami nem tűnt az árnyékokkal verekedő mesterének.

Nem ismeri a munkavédelmi előírásokat a mogyorótörő robot

Ennek következménye lett, a mester egy szépen kivitelezett rúgást követően meglepődve tapasztalta, hogy keményen megmogyorózta a tanítványa.

A jelenet extra komikuma, hogy motion capture ruha miatt a robot ugyanúgy leguggolt „fájdalmában”, mint a koordinátora, ami jelen esetben szinte kigúnyolásként hat.

Ez duplán világelsőség lehet:

  • potenciálisan a kínai férfi az első, akit ágyékon rúgott egy robot,
  • és ez robot lehet az első, amely mogyorózás miatti fájdalmat színlelt.

