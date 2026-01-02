Itt az első ember, akit ágyékon rúgott egy robot – videó

Gyorsan javul a humanoid robotok mozgáskoordinációja és egyensúlyérzéke, hardveresen és szoftveresen is megvan már az alaptechnológia ahhoz, hogy agilis mozgásra legyenek képesek. Ez látható a lenti videón, a kínai közösségi médiába karácsonykor felkerült felvételen egy mozgásrögzítő ruhába öltözött férfi küzdősportos mozdulatokkal irányít egy Unitree robotot.

Túl későn ismerte fel a helyzet súlyosságát a robot harcművész irányítója

Fotó: Bilibili

A robot adatfeldolgozásból fakadó késleltetéssel viszonylag szépen követi a férfi komplex mozdulatait, de nem volt képes száz százalékban tükrözni a mozgását, ami az egyensúlyozásával kapcsolatos különbségeknek tudható be.

Emiatt az irányítójához képest a robot enyhén elfordult a vízszintes tengelye körül, ami nem tűnt az árnyékokkal verekedő mesterének.

Nem ismeri a munkavédelmi előírásokat a mogyorótörő robot

Ennek következménye lett, a mester egy szépen kivitelezett rúgást követően meglepődve tapasztalta, hogy keményen megmogyorózta a tanítványa.

teleoperator kicking himself over not programming Asimov's Laws of Robotics...



Worth considering if we should base today's reality on the science fiction musings from the past.



Testing with humanoid robots is a very interesting new challenge. Historically robots have been… pic.twitter.com/1JB4KtlTh6 — Wes (@wmorrill3) December 26, 2025

A jelenet extra komikuma, hogy motion capture ruha miatt a robot ugyanúgy leguggolt „fájdalmában”, mint a koordinátora, ami jelen esetben szinte kigúnyolásként hat.

Ez duplán világelsőség lehet:

potenciálisan a kínai férfi az első, akit ágyékon rúgott egy robot,

és ez robot lehet az első, amely mogyorózás miatti fájdalmat színlelt.

