Ez történik, mikor elgázolja a vonat az ételszállító robotot

Nem csak Kínában okoznak problémákat az önvezető ételszállító robotok, a napokban a floridai Miamiból érkezett egy potenciálisan világelső felvétel. A videót egy kutyasétáltató készítette, egy Coco márkájú jármű látható rajta, amely a vasúti sínen vesztegel.

Esélye sem volt az apró ételszállító robotnak a túlélésre

Fotó: Guillermo Dapelo / Storyful / FOX13

Ez pont úgy hangzik, mint egy horrorsztori kezdete, és nem is csalódtak a várakozó járókelők és autósok: a nagy sebességgel befutott vonat úgy megsemmisítette a Coco ételszállítót, hogy a pálya körül szétszóródott roncsai alapján talán még a gyártója sem ismert volna rá.

Személyi sérülés nem történt, a robottól eltérően a vonat képes volt az ütközést követően folytatni az útját.

Műszaki hiba miatt vesztegelt a síneken a robot

A Fox 13 Tampa Bay beszámolója szerint az incidenst Guillermo Dapelo rögzítette, a férfi este nyolc magasságában a környéken sétáltatta a kutyáit. Elmondása szerint mire a helyszínre ért, addigra az Uber Eats futárja már értesítette a robotot biztosított céget, de nem sikerült időben eltüntetni a sínekről, pár percen belül jött a vonat.

A delivery robot has been demolished by a train in Florida after it stopped on the trackspic.twitter.com/f7kPE3TadB — Dexerto (@Dexerto) January 16, 2026

„Tisztában vagyunk a Miamiban történt incidenssel, amely során egy Coco robot ritka hardveres meghibásodást szenvedett a vasúti sínek keresztezése közben. A biztonság mindig a legfőbb prioritásunk, ezért közlekednek gyalogos sebességgel robotjaink, adnak elsőbbséget az embereknek, továbbá állnak folyamatos távoli emberi felügyelet alatt” – reagált a gyártó az esetre.

