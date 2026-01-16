Ingyenesek maradnak a Samsung mobilok prémium funkciói

A két évvel ezelőtt piacra dobott Galaxy S24 szériával a Samsung megkezdte a mesterséges intelligenciás funkciók elérhetővé tételét a mobiljain. Ezek egy része közvetlenül a készülékeken fut, míg mások felhő alapú feldolgozást használnak. A Galaxy AI ernyőnév alatt kínált funkciók javát közvetlenül a Samsung kínálja, míg például a bekarikázással való kereséshez hasonló további lehetőségeket a Google-t adja.

Hardveres okokból máig csak a drága Samsungokon érhető el az összes Galaxy AI funkció

Fotó: Samsung

A Galaxy AI bejelentésekor eredetileg arról volt szó, hogy a mesterséges intelligenciás funkciók csak 2025 végéig maradnak biztosan ingyen használhatóak a megfelelő mobilokon, ezt követően részlegesen vagy teljesen fizetőssé válhatnak, de nem voltak ismertek az ezzel kapcsolatos részletek.

Ingyenesek maradnak a Samsung mobilok MI-funkciói

A mobilozók szerencséjére a Samsung időközben meggondolta magát, az aktuális álláspontja szerint a jelenleg elérhető összes Galaxy AI funkció végleg ingyen használható marad. Ez az információ most végre a hivatalos webhelyein és reklámanyagain is feltűnt, így a vevőknek biztosan nem kell attól tartaniuk, hogy a mobilgyártó egyszeri fizetséget vagy havidíjat próbál majd kérni az általuk már használt funkciókért.

A Samsung kiemelte, hogy ez az ígéret csak az általa fejlesztett és jelenleg már kínált MI-alapú funkciókra vonatkozik. A Google által biztosított MI-funkciók kapcsán nem áll módjában semmilyen ígéretet tenni, és annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy jövőben kínáljon fizetős funkciókat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!