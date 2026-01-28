Ennyivel drágulnak idén a Samsung mobilok

Elkezdtek lecsapódni a legtöbb fogyasztó által vásárolt elektronikai termékek áraiban a 2027 végéig várhatóan kitartó memóriaválság hatásai. Idén a laptopok mellett a mobilok is jelentősen drágulni fognak, még akkor is, ha érdemben nem nyújtanak többet a közvetlen elődeiknél, hiszen a Samsunghoz hasonló gyártók legfeljebb részlegesen tudják a profitjuk rovására lenyelni a chipek őrült mértékű drágulását.

Arányaiban a drága Samsung Galaxy mobilok ára emelkedhet majd a legkevésbé

Fotó: Imad Clicks / Pexels

Eddig jórészt csak elemzői találgatások voltak a mobilpiacra váró drágulás várható mértékéről, plusz a szakemberek kiemelték, hogy arányaiban pont a belépőszintű telefonok ára emelkedhet a leginkább.

Most végre megjött az egyik első konkrét példa, kiszivárgott a Samsung Galaxy A07 5G indiai árazása, és bizony nincs minek örülni.

Nagyot drágult a Samsung olcsó mobilja

A belépőszintű Samsung Galaxy A07 5G kétféle változatban kerül piacra Indiában, 4+128 GB és 6+128 GB konfigurációk közül választhatnak majd a vevők. Ilyen sorrendben az ajánlott fogyasztói áruk 15 999 rúpia és 17 999 rúpia, azaz 55 ezer és 62 ezer forint lesznek.

Viszont a készülék tavalyi Galaxy A06 5G nevű elődje ugyanennyi memória és háttértár mellett csak 11 499 és 12 999 rúpiába került, ami alatt 40 ezer és 48 ezer forintot kell érteni.

Olyan 27% drágulás történt, miközben az idei mobil a végeredmény tekintetében lényegében azonos a tavalyival.

Ez egybevág a korábbi elemzői várakozásokkal. A belépőszinten a gyártók kénytelenek ráterhelni a chipek drágulásának teljes mértékét a fogyasztókra, a minimális haszonkulcsuk miatt nem tudnak hova hátrálni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!