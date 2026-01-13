Az Apple összefog esküdt ellenségével, és ez jó

Az Apple csendben közölte, hogy a Google Gemini mesterséges intelligenciás rendszert választotta a Siri következő nagy frissítésének az alapjául. A döntés egy többéves partnerség része a vállalatok között, amelynek célja, hogy a digitális asszisztens természetesebb, személyesebb és hatékonyabb legyen.

Valamikor idén válik elérhetővé az MI-alapú Siri az Apple termékein

Fotó: The Chaffins / Unsplash

Az Apple eredetileg már tavaly MI-alapokra kívánta helyezni a Siri működését, ám azt teljesen házon belüli modellel egyelőre nem tudta megoldani. A Gemini chatbot várhatóan csak egy áthidaló megoldás lesz, pár évig ez hajtja majd a Siri hangasszisztenst, amíg az Apple saját fejlesztésű technológiával ki nem tudja váltani azt.

Nem fér majd hozzá a Sirit használók adataihoz a Google

Az Apple tájékoztatása szerint az MI-technológia Google-től való beszerzése ellenére az ügyfeleinek nem kell aggódniuk a magánszférájuk védelme miatt. Az Apple Intelligence funkciók továbbra is vagy helyileg a saját eszközeiken futnak, vagy az Apple által létrehozott és felügyelt Private Cloud Compute felhős környezetben működnek.

Az Apple csak licenceli a Gemini chatbotot, általa ellenőrzött infrastruktúrán futtatva kínálja majd az ügyfelek számára, a Google el van vágva mindenféle felhasználói adattól.

A tájékoztatás szerint a mesterséges intelligenciás Siri hangasszisztens valamikor idén válik majd elérhetővé, azonban ennél többet és közelebbit egyelőre nem árult el az aktiválása kapcsán az Apple. A Siri új verziója minden olyan régi és új eszközön ingyen elérhető lesz, amelyen jelenleg is elérhető a Siri, nem kell majd fizetni érte.

