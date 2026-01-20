Hoppá: kínaivá válhatnak a Sony okostévék!

A Sony és a TCL szándéknyilatkozatot írtak alá egy lehetséges stratégiai partnerségről az otthoni szórakoztatóelektronika területén. A felek egy közös tulajdonú vállalkozást kívánnak létrehozni, amely 51%-ban a kínai TCL, 49 százalékban pedig a japán Sony tulajdonában volna, és teljes mértékben átvenné a Sony otthoni szórakoztató termékekkel foglalkozó üzletágát.

Költséghatékonysági okból átvenné az uralmat a Sony otthoni szórakoztató termékei felett a TCL

A közös tulajdonú vállalat globális szinten működne, a jövőben ez felelne többek közt a Sony okostévékért és soundbarokért, a tervezéstől kezdve a gyártáson és értékesítésen át egészen az ügyfélszolgálatig.

A Sony tudást és márkát, a TCL költséghatékonyságot adna

A közös vállalatba mindkét fél beletenné azt, amiben a legjobb: a Sony több évtizednyi tudás és technológia mellett a Sony és BRAVIA márkaneveket dobná be a közösbe, ehhez társulna a TCL saját kijelzőtechnológiája, globális gyártási kapacitása, továbbá vertikálisan integrált és költséghatékony ellátási lánca.

A végső cél az, hogy a Sony márkájú otthoni szórakoztató termékek a magas színvonal ellenére kompetitív árúak legyenek, ezzel újból meghatározó szereplővé téve a márkát az okostévék piacán.

A tervek szerint a Sony és a TCL márciusban írják majd alá a vegyesvállalattal kapcsolatos végleges szerződéseket, majd a hatósági jóváhagyások megszerzése és egyéb teendők elvégzése után az új cég 2027 áprilisában kezdené meg a működését.

