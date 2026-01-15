Ez a praktikus konyhai eszköz most akciós áron kapható

A Spar aktuális akciójában egy olcsó, de praktikus rizsfőző szerepel kedvezményesen, amely 9999 forintos irányáron vásárolható meg az üzletekben. A készülék 400 watt teljesítményű, 1 literes űrtartalommal rendelkezik, ami elegendő rizs elkészítésére akár 2–3 személy részére is.

A Spar üzletei idén is jó ajánlatkkal várnak mindenkit.

A rizsfőző edénye tapadásmentes bevonattal készült, így a főzés után könnyen tisztítható. Emellett gőzölő funkcióval is ellátták, így nemcsak rizs, hanem egyes zöldségek — például brokkoli, paprika vagy sárgarépa — párolása is egyszerűen megoldható. A rizsfőzés befejezése után a készülék melegen tartó funkciója gondoskodik arról, hogy az étel ne hűljön ki azonnal.

Miért érdemes rizsfőzőt használni?

Bár sokan azt gondolják, hogy a rizs elkészítéséhez elegendő egy lábas is, a rizsfőző néhány gyakorlati előnyt kínál. Egyrészt nem kell folyamatosan odafigyelni a főzésre, másrészt a rizs állaga egyenletesebb és pergőbb lesz. Ez különösen akkor hasznos, ha nagyobb mennyiséget készítünk előre vagy ha más alapanyagokkal együtt szeretnénk tálalni.

Ez az eszköz emellett kifejezetten jól jön olyan konyhákban, ahol korlátozott főzőfelület áll rendelkezésre, vagy ha több ételt készítünk egyszerre. A gőzölő funkció például lehetővé teszi az egyszerű párolást, ami egészséges alternatíva lehet az átlagos főzési módszerekkel szemben is.

Tippek a rizs tökéletesítéséhez

A szakértők szerint a rizs elkészítésekor érdemes néhány apró trükkre odafigyelni. Az egyik legfontosabb, hogy a rizst alaposan mossuk át addig, amíg a víz tiszta nem lesz; így a keményítő nagy része eltávozik, és a főtt rizs könnyebb, pergőbb állagú lesz. Ezután úgy öntsünk vizet a rizsre, hogy az körülbelül egy ujjnyi vastagon lepje el — ez egy egyszerű, de hatékony módszer, amely bármely adag rizsre alkalmazható. Só hozzáadása nem feltétlenül szükséges.

A Spar kinálatában most olcsóbb

A Spar heti akciójában szereplő rizsfőző olcsó és praktikus választás lehet otthoni konyhai segédeszköznek. Ideális azok számára, akik gyakran készítenek rizsből köretet vagy ázsiai ízeket otthon, és szeretnék egyszerűbbé tenni az előkészületeket. Az ilyen akciók mindig jó alkalmat adnak arra, hogy kipróbáljunk új eszközöket és gazdagítsuk a konyhai repertoárunkat — különösen, ha többféle ételt, például zöldségeket vagy tojást is szeretnénk párolni vele.