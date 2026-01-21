Nyerészkedés miatt el fog szállni az SSD ára

Súlyos értesüléssel állt elő a dél-koreai Chosun Biz üzleti kiadvány, információi szerint a Samsung és az SK Hynix is csökkenteni kívánják a háttértárként használt NAND memóriachipek gyártását. A számítógépes SSD-meghajtóktól a mobilokig minden modern eszköz ilyen chipekben tárolja a rámentett adatokat.

A rendszermemória után a tárhely bővítéséről is lemondhatnak a számítógépezők, az SSD is pokoli drágává válik

A lépés mögött az áll, hogy a gyártók a rendszermemóriaként használatos DRAM chipek gyártására kívánják fordítani a felszabadított erőforrásokat. A napokban a Micron elárulta, hogy jelenleg csak a rendeléseinek olyan kétharmadát képes kiszolgálni, iparági szinten nagyságrendileg ekkora a DRAM chipek iránti túlkereslet.

A túlkereslet miatt az egy évvel ezelőttihez állapothoz képest olyan kettő-négyszeresére lőtt ki a DRAM ára. A boltokban kapható, számítógépes memóriamodulok már az ősz vége óta sokkolóan drágák és még mindig drágulnak.

A nagyon közeli jövőben az új mobilok és a laptopok áraiban is lecsapódnak majd az elmúlt hónapok drasztikus drágulásai.

Súlyos drágulás után most elrobbanhat az SSD ára

A DRAM mellett a NAND chipek is óriásit drágultak, de eddig jellemzően „csak” a duplájukra ugrottak az áraik. Viszont amennyiben a Samsung és az SK Hynix tényleg csökkentik majd a termelést, azzal duplán nyerészkedni fognak:

a túlkereslet érdemi csökkentése nélkül képesek lesznek még több aranyáron eladható DRAM lapkát gyártani,

mindeközben a túlkereslet növelésével felhajthatják az árakat a NAND lapkák piacán.

Ha ebben a túlkeresleti állapotban csökken a NAND lapkák gyártása, akkor még tovább és drámaian drágulhatnak a háttértárként használatos memóriachipek, aztán persze maguk a lapkákat használó termékek.

A TrendForce előrejelzése szerint az idei első negyedévben akár 40%-kal is nőhet a fogyasztói SSD-meghajtókba szánt DRAM chipek ára, és ebben elméletileg még nincs benne a most pletykált termeléscsökkentés hatása.

