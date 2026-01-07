Újabb nagy márka tűnik el az SSD-meghajtók piacáról

A fogyasztói Crucial márka teljes megszüntetését követően újabb váratlan hír érkezett, a Western Digital is eltűnik a szilárdtest-meghajtók piacáról. A klasszikusan a merevlemezeiről ismert vállalat a Sandisk felvásárlásával lépett be annak idején az SSD-meghajtók piacára, a közismert WD Blue és WD Black termékek mögött ténylegesen mindig is ez a cég állt.

Sandisk Optimus néven folytatják a WD Blue és WD Black márkájú SSD-meghajtók

Fotó: Western Digital

Most ennek vége lesz, a Sandisk tájékoztatása szerint effektíve mostantól befejezte a Western Digital márkanév használatát az SSD-meghajtók piacán. Viszont a WD márkanév alatt forgalmazott termékek nem feltétlenül szűnnek meg, egyes modelleket csupán átcímkézi a vállalat, így hamarosan már Sandisk Optimus, Optimus GX, továbbá Optimus GX Pro neveken lesznek elérhetőek a kiskereskedelemben.

Így változnak az ismert SSD-meghajtók nevei

A gyártó tájékoztatása szerint a belépőszintű WD Blue meghajtók a jövőben Sandisk Optimus néven lesznek elérhetőek, ebben a családban kell majd keresni a hétköznapi felhasználásra szánt, a többség számára legjobb ár-érték arányú modelleket.

A következő lépcsőt az Optimus GX modellek jelentik majd, ezek már a komolyabb teljesítményű megoldások, például a WD Black SN7100 is ebben a családban lesz kapható a jövőben.

Így néznek ki a Sandisk Optimus SSD-meghajtók címkéi

Fotó: Sandisk

Végül a csúcsmodellek az Optimus GX Pro szériát erősítik majd, ezeket a leggyorsabb és legjobb termékeket elsősorban gamereknek és tartalomkészítőknek szánja a Sandisk.

A vállalat tájékoztatása szerint a Western Digital név elhagyásával és a forgalmazott termékek új szériákba rendezésével egyszerűbb lesz a termékkínálatában való eligazodás a fogyasztók számára. Ez remek ötlet, de a mostani stratégiaváltás mögött legalább részben biztosan az SSD-ket is brutálisan megdrágított memóriaválság áll, a termékkínálat egyszerűsítésével könnyebb lesz a Sandisk számára a helyzet kezelése.

