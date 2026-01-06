A laptopok ideje lejárt? A HP meglepő irányból támad

A legtöbben a laptopot tekintik az egyetlen hordozható számítógépnek, ám a HP egy merőben más irányból közelítette meg a kérdést. A CES 2026 kiállításon a gyártó bemutatta az Eliteboard G1a-t, amely első ránézésre egy hagyományos billentyűzetnek tűnik, de valójában teljes értékű PC rejtőzik benne.

Egy teljes számítógép található a billentyűzetnek tűnő HP Eliteboard G1a-ban

Fotó: HP

A billentyűzet belsejében irodai jellegű feladatokra és böngészésre alkalmas hardver kapott helyett, nem részletezett AMD Ryzen processzorokkal lesz kapható, a vevők elméletben akár 64 GB memóriával és 2 TB háttértárral is kérhetik majd. A Bluetooth és a Wi-Fi támogatása mellett még dupla mikrofon és sztereó hangszórók is kerültek bele.

A működéséhez szükséges áramot HP Eliteboard jobb esetben USB-C portos monitorról kapja, de ha ez nem támogatott, akkor USB-C kábellel kell rádugni egy tápegységet.

Elsősorban üzleti ügyfeleknek szánják a számítógépet

A koncepció elsőre szokatlannak tűnhet, hiszen egy laptop sok hasonló igényt lefed, ám a HP az otthoni felhasználás helyett elsősorban üzleti környezetekbe szánja az Eliteboard G1a-t, például irodákba vagy raktárakba. Ilyen helyeken hasznosabb lehet egy laptopnál, hiszen kisebb helyet foglal, miközben lehetővé teszi a nagy képátlójú monitorral való használatot.

Jobb esetben rögtön a monitorról kapja USB-C kábelen át az áramot

Fotó: HP

