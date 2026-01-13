Egymást taposva vették az emberek a számítógépeket

Minden elemzői várakozást felülmúlt helyzetről számolt be az IDC piackutató vállalat. Az adatai szerint éves összehasonlításban a tavalyi utolsó negyedévben 9,6 százalékkal nőttek a számítógépek eladásai, a fogyasztók és a vállalkozások összesen 76,4 millió darabot vásároltak belőlük.

Az eladásokat felpörgetett vevők szinte mind windowsos számítógépeket vettek

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A fellendülés egyik fő oka a Windows 10 támogatásának idei megszűnése volt, azonban az elemzők szerint év második felétől kezdve a memóriachipek elszálló árairól szóló hírek is óriási szerepet játszottak a rendkívül kereslet kialakulásában.

Aki tehette és tisztában volt a helyzettel, az minél előbb próbált jó áron próbált számítógépet vásárolni. Az év második felétől tömegek kezdtek versenyt futni a most kezdődő és jelentős drágulásokkal.

Bizarr kettősség jellemezte a számítógépek eladásait

Az IDC lenti grafikonján régiók szerinti bontásban láthatóak a számítógépek eladásainak a változásai, és a szemfülesek furcsa dolgot vehetnek rajta észre: 2024 utolsó negyedévében és 2025 első negyedévében drámaian kilőttek az amerikai régióban az eladások, majd 2025 második negyedévében durván visszaesett és alacsony szinten maradt az eladások növekedésének a mértéke.

A számítógépek eladásainak változása az elmúlt hat negyedévben, régiókra lebontva és átlagolva

Fotó: IDC

Viszont az utóbbival nagyjából párhuzamosan a többi régióban lőttek ki hirtelen az eladások, és folyamatosan magas szinten maradtak az év végéig. Ennek oka, hogy a Kínára és más országokra kivetni kívánt amerikai importvámok miatti félelmek 2024 végén és 2025 elején csúcsra pörgették az észak-amerikai eladásokat, majd a helyzet rendeződésével lehiggadtak az amerikai vásárlók. Ezzel nagyjából párhuzamosan viszont a memóriaválság hírére felébredtek az európai és az ázsiai vevők, ők kezdtek el tömegével számítógépeket vásárolni.

További érdekesség, hogy az Apple globális eladásai lényegében stagnáltak a tavalyi utolsó negyedévben, éves összehasonlításban szimbolikus 0,2% növekedéssel 7,1 millió Mac fogyott.

A számítógépek eladásait a tavalyi utolsó negyedévben drámaian felpörgetett vásárlók szinte mind windowsos PC-t vettek, az Apple nem profitált a memóriaválság miatti globális aggodalmakból.

Ugyan az Apple termékeit vásárlók kevésbé árérzékenyek, de mégis szokatlannak tűnik, hogy ennyire hidegen hagyta őket a helyzet, ezek szerint elégedettek a meglévő számítógépeikkel.

Ettől függetlenül nincs miért szomorkodnia az Apple-nek, tavaly a Samsungot legyűrve a világ első számú mobilgyártója volt.