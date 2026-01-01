Tönkremehetnek jövőre a kisebb számítógépgyártók

Most már jó ideje nem titok, hogy hamarosan óriási problémák lesznek a számítógépek piacán a memóriaválság miatt. A vevők több pénzért kevesebb rendszermemóriával és háttértárral szerelt gépeket vásárolhatnak majd, vagy a kívánt mennyiségekhez való ragaszkodás esetén masszívan többet kell majd fizetniük a következő laptopjukért vagy asztali gépükért.

Rengeteg kisebb számítógépgyártó számára vége lehet jövőre a dalnak, ha nem tudnak gyártani

Fotó: Toa Heftiba / Unsplash

Most a DigiTimes sokkoló hírrel állt elő, ennél sokkal nagyobb lehet a baj: a kisebb számítógépgyártók akár tönkre is mehetnek, és nem feltétlenül a termékeik csúnyán megemelkedett árai miatt, hanem mert nem lesznek képesek elég memóriachipet szerezni a számítógépeik gyártásához.

Chipek nélkül maradhatnak a kisebb számítógépgyártók

A DigiTimes tudomása szerint a chipgyártók prioritási listákat írtak az ügyfelekről, és ugyan hosszú távú szerződéseket senkivel sem hajlandóak kötni, de az Apple, az ASUS, a Dell, továbbá a Lenovo számíthatnak a leginkább arra, hogy folyamatosan és nagyobb tételben tudnak majd rendelni tőlük.

A forrás szerint a chipgyártók kivételezni fognak a legnagyobb számítógépgyártókkal, számukra biztosítanak majd elég chipet ahhoz, hogy állandóan elérhetőek legyenek a termékeik a kereskedelemben.

A kisebb márkák viszont az eddig sejtettnél is nagyobb bajban lehetnek, talán még őrült árakon sem jutnak majd elég memórialapkához ahhoz, hogy minimum elfogadható mennyiségben fenn tudják tartani a gyártásukat.

Ha pedig nem tudnak gyártani, akkor rövid idő után lehúzhatják a rolót, bevétel nélkül nem tudnak megélni.

Kapcsolódó érdekességként a héten megérkeztek az első jelek, hogy a memóriaválság megkezdte a videókártyák piacának a felborítását is.

