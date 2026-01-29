Ezért halnak meg a januári frissítéstől a számítógépek

Súlyos hibák sorozatával indította az évet a Microsoft, a Windowsokhoz januárban kiadott összegző frissítések jóvoltából egyesek nem tudták kikapcsolni a számítógépeiket, mások nem tudták elindítani a programjaikat, egy harmadik tábornak pedig meghalt a számítógépe. A legutóbbi alatt azt kell érteni, hogy hibaüzenettel leállt a Windows betöltése, és csak a manuális helyreállításával lehet újból életet lehelni a rendszerbe.
Az első két hibát soron kívüli frissítésekkel már javította a Microsoft, azonban a Windows teljes elesésével kapcsolatos harmadik hiba kapcsán csak most tudott tájékoztatást adni. A cég szerint a gond csak a Windows 11-et futtató számítógépek apró részét érintette, és az okozta, hogy a Windows 11 nem tudta telepíteni a tavaly decemberi összegző frissítést.
A telepítés meghiúsulásakor a Windows megpróbálta automatikusan visszagörgetni a decemberi frissítés változtatásait, ám egy hiba miatt „nem megfelelő” állapotban maradtak a számítógépek. Emiatt a januári frissítés telepítése kivégezte a gépeket, nem tudott betöltődni rajtuk a Windows, azaz egy bugból fakadt további bug miatt hasaltak el PC-k.
Csak manuálisan lehet helyreállítani a számítógépeket
A pórul jártak a Windows helyreállítási környezetben vagy a Windows 11 telepítőjén keresztül tudják helyreállítani az „UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” hibakóddal elhasalt számítógépeiket, azonban ez jó eséllyel meghaladja a számítógépezők többségének informatika tudását.
Ennek megfelelően aki nem tudja maga megjavítani a PC-jét, az kénytelen hozzáértő ismerőst felhajtani vagy szervizbe vinni a gépét.
A Microsoft szerint továbbra is vizsgálja az ügyet, már készül egy részleges megoldással. Viszont ez a részleges megoldás nem fogja megjavítani a már elesett számítógépeket, továbbá azt sem lesz képes megakadályozni, hogy „nem megfelelő” állapotba kerüljenek a számítógépek.
Ebből ítélve arról lehet szó, hogy a jövőben a Windows Update képes lesz detektálni a nem megfelelő állapotot, és a megoldásáig nem engedi majd települni a jövőbeli frissítéseket, ezzel elkerülve a Windows elhalálozását.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!