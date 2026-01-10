Kitaláltak egy kütyüt a szobanövények megmentésére

A CES 2026 egyik tömegek számára gyakorlati előnnyel kecsegtető fejlesztésének a Senso nevű okos növényszenzor bizonyult. A szobanövények gondozását játékszerűvé tevő eszközt csak be kell szúrni a földbe, ezt követően pedig folyamatosan méri a talaj nedvességét és a környezeti hőmérsékletet, követi a fényviszonyokat, miközben a Tamagocsihoz hasonlóan egy pixellény formájában ad visszajelzést a növény vélt állapotáról.

Többféle fejegység is rádugható a szobanövényeket megmenteni próbáló Senso kütyüre

Fotó: Soild Tech

A szenzor napi és heti gondozási küldetéseket kínál. Ezek teljesítésével jutalmak gyűjthetők, új karakterek oldhatók fel, így a növényápolás játékos rutinná válik. A moduláris kialakításnak köszönhetően a Senso különböző leszúrási mélységekhez és cserepekhez igazítható, többféle típusú fejegységgel rendelkezik, a különféle konfigurációi pedig kombinálhatóak is egy-egy növény megfigyeléséhez.

Szóban kérdezni is lehet a szobanövények megmentőjétől

A Senso mobilalkalmazása képes alkalmazkodni az eltérő növényfajokhoz és cseréptípusokhoz, hogy pontos tanácsokat adhasson az igényeik és a gondozásuk kapcsán. A Soild Tech fejlesztőcég szerint a mobilappjától beszédben kérdezni is lehet a növényekről, mesterséges intelligenciás háttérszolgáltatással generál válaszokat rájuk, a cég megfogalmazása szerint „barátságos növényszakértőként” próbál viselkedni.

A Senso egyelőre prototípus fázisban jár, a belátható jövőben indulhat a közösségi finanszírozós kampánya a Kickstarteren. Emiatt egyelőre az sem világos, hogy mikortól és mennyiért lesz kapható. Viszont az egyszerűsége miatt jó esély van a megvalósulására, a nyilvánvaló hasznossága miatt pedig szinte elképzelhetetlen, hogy ne legyen képes elég pénzt összekalapozni a közösségi finanszírozós oldalon.

