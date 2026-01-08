Óriási segítség a kismamák számára a szoptatásfigyelő

A babák szoptatása önmagában is tanulandó tudomány, de a koraszülött vagy alacsony súlyú csecsemők esetében kiemelten fontos a megfelelő tápanyagbevitel ellenőrzése, hogy minél nagyobb eséllyel fejlődjenek megfelelően ebben a kritikus időszakban. Ez óriási gondot jelent a kismamák számára, hiszen ki tudja megállapítani, hogy hány millilitert evett a babája, csak precíziós súlyméréssel tudnak indirekt módon tippelgetni a jólétéről. Ez hamarosan végre megváltozik, feltalálták az első szoptatásfigyelő kütyüt.

Század milliliter pontossággal mérhető az anyatej mennyisége a szoptatásfigyelő kütyüvel

Fotó: David Veksler / Unsplash

A szilikonból készült Coro mellbimbóvédő alapvetően végtelenül egyszerű, a felhelyezése után a nagy pontosságú átfolyásmérő szenzora figyeli a táplálást. Az eszköz 0,01 milliliteres pontossággal képes mérni az anyatej áramlását, így objektív adatot szolgáltat minden egyes szoptatás során. A hozzá tartozó mobilalkalmazás és Apple Watch okosórás app valós időben jeleníti meg a tej mennyiségét, naplózza az adatokat.

Nem lesz olcsó mulatság a szoptatásfigyelő

A CES 2026 kiállításra is kivitt Coro a tervek szerint 2026 szeptemberében válik majd elérhető, az ajánlott fogyasztói ára pedig 299 dollár, olyan nettó 100 ezer forint lesz. Ez nem kevés pénz, de különösen egy koraszülött baba esetén ha telik rá, akkor gondolkodás nélkül kifizetik majd az árát a rettegő szülők, hiszen tényszerűen tudni akarják, hogy pontosan mennyi tápanyaghoz jut a babájuk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!