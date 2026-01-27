Szörnyű dolog történt a Windows-os számítógépekkel

Lassan nyugodtan katasztrófának titulálható a Microsoft januári hibajavító keddje, többféle súlyos gondot is okozott a Windows 11-hez kiadott összegző frissítés. Három súlyos probléma ismert, ebből kettőt mostanra sikerült soron kívüli gyorsjavításokkal megoldani: egyes számítógépeket nem lehetett a megszokott módon kikapcsolni, míg más gépeken összeomlottak vagy el sem indultak bizonyos programok.

Lassan halálra fogják keresni magukat a Windows frissítései által tönkretett PC-k javításán a szervizesek

Ezzel nem ért véget a móka, a harmadik probléma egyelőre megoldásra vár: a Windows 11 tavaly ősszel kiadott 25H2 és az egy évvel korábbi 24H2 főverziói meghalhatnak a januári összegző frissítés telepítése után, a PC indításakor „UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” hibakóddal leáll a rendszer indítása.

Kézi helyreállításra van szükség a Windows 11 halála esetén

Egyes indítási hibák esetén a Windows 11 néhány újraindulás után képes helyreállni, ám a Microsoft tájékoztatása szerint a mostani hiba miatt elesett számítógépeket manuálisan kell helyreállítani, amire két lehetőség van.

Az egyik opció, hogy be kell lépni a Windows helyreállítási környezetbe (Windows RE) a PC indításakor, majd ott a Hibaelhárítás > Speciális beállítások > Indítási javítás > Újraindítás opciókat kell választani. A másik lehetőség, hogy be kell tölteni pendrive-ről vagy DVD-ről a Windows 11 telepítőjét, és ott kell kiválasztani a javítási opciót.

A hibajelenség vizsgálata még folyamatban van, a Microsoft nem közölte az okát, nem mintha ez sokat számítana a pórul járt számítógépezők számára.

