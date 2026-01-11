Ez a kézitáska mindig igazodik a viselőjének az öltözetéhez

A CES 2026 egyik legkülönlegesebb luxustermékének a francia Peuty márka Infinity nevű kézitáskája bizonyult. Első pillantásra egy elegáns, prémium bőrből készült divatkiegészítőnek tűnik, ám az elején egy nagy felbontású OLED-kijelző található. Ez lehetővé teszi, hogy a táska kinézetre alkalmazkodjon a gazdájának aktuális öltözetéhez vagy hangulatához.

Az időtlen dizájn és az OLED-kijelző miatt sosem megy ki a divatból a Peuty Infinity luxustáska

Fotó: Peuty

A beépített kijelző kezelése mobilappon keresztül történik, pár koppintásra beállítható a táska kijelzőjén megjelenő mintázat és szín, de akár teljesen egyedi képek mutatására is lehetőséget kínál. A Peuty szerint a megoldás teljesen új szintre emeli a táska önkifejezésre való használhatóságát.

Mindig divatos marad az OLED-kijelzős táska

Az Infinity fenntartható, minősített bőrből készül, fehér, fekete és bézs színekben. Az OLED-panel egy speciális, texturált védőréteg alatt kapott helyet, amely tapintásra inkább emlékeztet bőrre, mint üvegre. A hozzá tartozó alkalmazásban színek, minták, anyaghű grafikák közül választhatnak a viselők, plusz saját képeket is feltölthetnek a táska kijelzőjén való megjelenítésre.

A kijelző energiatakarékos Bluetooth-kapcsolatot használ, egy feltöltéssel körülbelül 6–8 óra üzemidőt biztosít, támogatja a vezeték nélküli töltést.

Luxustermék lévén a táska exkluzív körnek készül, a teljes ajánlott ára 1200 euró magasságában várható, míg az Atelier Edition kiadásáért rögtön 8500 eurót kérne a gyártó. Viszont a piacra dobása csak a Kickstarteres kampányának sikeres lebonyolítása esetén történik majd meg, ezen hírünk írásakor „csupán” 690 euróért (266 ezer forintért) is elvihető volt a termék, várhatóan 2026. szeptemberi kiszállítással.

