Figyelmeztetést adott ki a mobilgyártó: ne így töltsük a telefonunkat!

Sokan még mindig az ágy mellett, párnák vagy takarók alatt töltik a telefonjukat egész éjjel. Az Apple kifejezetten óva int ettől a gyakorlattól, mert túlhevülés, sérülés vagy akár baleset is bekövetkezhet.

A modern telefonok intelligensen szabályozzák a töltést és a hőkezelést, de a környezet szerepe továbbra is kulcsfontosságú.

Az Apple álláspontja szerint a legtöbb töltési kockázat nem magából a készülékből fakad, hanem abból a környezetből, ahol a töltés történik. Ha a telefon, a kábel vagy a töltő párnák, takarók, textíliák alatt van, a hő nem tud megfelelően elvezetődni. Ez túlmelegedéshez vezethet, ami kellemetlenséget, bőrégést vagy szélsőséges esetben komolyabb sérülést is okozhat.

A hőhatás nem csupán elméleti kockázat. Ha a töltő vagy a csatlakozó hosszabb ideig érintkezik a bőrrel, gyulladást vagy hámlást válthat ki, különösen akkor, ha elalszunk a készülékkel.

Hogyan töltsük biztonságosan a telefont?

A gyártó és a biztonsági szakértők egyaránt azt javasolják, hogy a telefont sík, jól szellőző felületen töltsük. A legjobb megoldás egy kemény asztal, polc vagy éjjeliszekrény, ahol a készüléket semmi nem takarja.

Éjszakai töltésnél különösen fontos, hogy ne kerüljön textília alá a telefon. Így nemcsak a készülék védhető meg a túlmelegedéstől, hanem mi magunk is csökkentjük a balesetek kockázatát.

További töltéssel kapcsolatos figyelmeztetések

Nem csak a helyszín jelenthet problémát. Ha a készülék töltés közben nedvességet érzékel a csatlakozóban, például nedves kábel vagy szennyezett aljzat miatt, a rendszer figyelmeztetést jeleníthet meg, és akár le is állíthatja a töltést.

Előfordulhat az is, hogy a telefon jelzi: a csatlakoztatott töltő nem támogatott vagy túl lassú. Ilyenkor érdemes megbízható, tanúsítvánnyal rendelkező tartozékokra váltanunk, mert ezek nemcsak gyorsabbak, hanem biztonságosabbak is.

A modern iPhone-ok intelligensen szabályozzák a töltést és a hőkezelést, de a környezet szerepe továbbra is kulcsfontosságú. Ha nem biztosítunk megfelelő szellőzést, még a legjobb töltő és kábel is kockázatot jelenthet.

A biztonságos töltés alapelve egyszerű. Szellős helyet választunk, stabil felületre tesszük a készüléket, megfelelő tartozékokat használunk, és elkerüljük, hogy a telefon takarók vagy párnák alatt legyen töltés közben.