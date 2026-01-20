Egy kicsit yettelesekké válnak a Telekom mobilozói

Következő fázisába lép a Magyar Telekom hálózatfejlesztése, ennek keretében várhatóan idén április elsejéig a Yettel hálózata teljes mértékben átveszi a vállalat feltöltőkártyás és havidíjas előfizetőinek 2G-alapú hanghívásait és adatkommunikációját. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb a tavasz közepére ha valamiért 2G-n keresztül folytatnak hanghívást vagy SMS-ezést az ügyfelei, akkor technikailag a rivális Yettel hálózatát fogják használni.

Legkésőbb április elsejétől a Yettel hálózatát használják majd a 2G adatkapcsolat esetén a telekomosok

Fotó: Engin Akyurt / Unsplash

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint szokatlan együttműködés oka, hogy így a megszokott módon és minőségben fenntartható a telekomosok számára a 2G-alapú kommunikáció, miközben a felszabaduló frekvenciáit képes a döntő többség által ténylegesen használt 4G és 5G szolgáltatások fejlesztésére újrahasznosítani.

Ezt kell tudniuk a Telekom előfizetőinek

A szolgáltató tájékoztatása szerint a manőver teljesen háttérbeli és technikai jellegű, az ügyfeleinek pedig abszolút semmi dolguk sincs.

A Telekom előfizetők továbbra is a Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A szabványosan működő mobilkészülékeken nem szükséges beállításokat változtatni

– tisztázta a bejelentésében.

Ha nem jelentette volna be a Telekom és a Yettel az üzletet, akkor az átállást követően észre sem vette volna senki, hogy az egyik szolgáltató ügyfelei 2G-kapcsolat esetén egy másik szolgáltató hálózatára kapcsolódnak fel.

