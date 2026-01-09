Komoly pofonokat kapnak idén a fogyasztók, a memóriaválság hatása a számítógépes komponenseket követően minden olyan termék árában lecsapódik majd, amely rendszermemóriaként és háttértárként DRAM és NAND chipeket használ. Most érkeztek az első információk, hogy konkrétan mennyivel drágulhatnak a laptopok, de a mobilok és a tabletek ára is látványosan elszáll majd a belátható jövőben. Természetesen nem csak ezek az eszközök használnak memóriachipeket, a fogyasztók körében különösen népszerű termékeknél maradva az okostévék is a válság áldozataivá fognak válni.

A gyártók zsugorisága miatt lenyelhető szintű maradhat az okostévék drágulása

Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

A konkrét drágulások mértékéről még nincs információ, de úgymond jó hír, hogy a gyártók szeretik kispórolni belőlük a chipeket: az okostévékben általában 2-4 GB rendszermemória és 8-32 GB belső háttértár található.

Ennek megfelelően nem fog annyira elrobbanni az áruk a memóriaválság miatt, mint az abszolút minimumként 8 GB rendszermemóriát és 250 GB háttértárat tartalmazó laptopoké.

Drágulhatnak az LCD tévépanelek

Viszont újdonság, hogy a The Elec beszámolói alapján a nagy kínai panelgyártók (BOE, CSOT, HKC) várhatóan 5-10 napra fel fogják függeszteni a LED-es háttérvilágítású LCD panelek gyártását a kínai újév táján. A világszerte eladott tévék nagyobbik részében ilyen panelek dolgoznak, így a gyártásuk rövid kiesése is hatással lehet kereslet-kínálat egyensúlyra, ezáltal pedig az árakra.

A TrendForce nagy bajra nem számít, véleménye szerint 32-65 hüvelyk közti panelek ára január során 1 dollárral nőhet, de utána még kilátásban van némi drágulás az első negyedév során.

Ennek megfelelően idén az okostévék is drágulni fognak, de az áraik emelkedése várhatóan nem lesz mélyütéssel felérő mértékű.

