Ekkorát még biztosan nem látott! Pedig valódi, és megmutatjuk

A Samsung lerántotta a leplet a világ eddigi legnagyobb és legfejlettebb, Micro RGB paneles okostévéjéről a CES 2026 kiállításon. A 130 hüvelykes, azaz 3,3 méter képátlójú Micro RGB TV (R95H) az ultra-prémium kategóriát célozza, egyben műszaki mérföldkő és rendkívüli látványosság.

3,3 méteres képátlóval szédít a Samsung rendkívüli formatervű tévéje

Fotó: Samsung

A készülék ténylegesen legnagyobb attrakciója a legújabb generációs és gigászi méretű Micro RGB kijelzőpanel, amelyet a Micro RGB AI Engine Pro névre keresztelt szoftveres technológia vezérel. Az MI-alapú képfeldolgozás célját a túlzó képi hatások elérése helyett a lehető legvalósághűbb színreprodukció jelenti, finomabb tónusokat, pontosabb kontrasztot, részletgazdagabb árnyékokat próbál elérni.

A színteljesítmény is kiemelkedő, a panel a BT.2020 színtér 100 százalékát lefedi. Ez szélesebb a DCI-P3 színtérnél, így elméletileg akár profi grafikai munkára is megfelel a tévé.

Nem simul bele a háttérbe a Samsung tévéje

A bő háromméteres képátlójával lehetetlen a Samsung tévéje számára, hogy feltűnésmentesen belesimuljon bármely térbe, ebből pedig előnyt kovácsolva a gyártó grandiózus és látványos keretbe foglalta a gigászi paneljét.

A többség nem rajong a brutalista stílusért, de jól illik a Samsung tévéjéhez

Fotó: Samsung

A Timeless Frame névre keresztelt formaterv a cég 2013-as Timeless Gallery koncepciójának az újragondolt változata. Ez a technológia művészetként való prezentálását tűzte ki célul, a komplett teret definiáló elemként kezeli a készüléket.

A Samsung egyelőre nem közölt árat vagy megjelenési dátumot, de magától értetődő, hogy ez az okostévé csak a tehetősek nappalijait díszíti majd, az átlagos vásárlók számára megfizethetetlen lesz.

