Emlékszik ezekre a régi tévémárkákra? Újra kaphatóak!

A televíziós piac az elmúlt két évtizedben gyökeresen átalakult. Számos európai gyártó nem tudta felvenni a versenyt az ázsiai tömegtermeléssel, ezért vagy eltűnt, vagy a márkanevét licencelte más vállalatoknak. Ennek eredményeként ma olyan tévékkel találkozhatunk, amelyek külsőre és névben a múltat idézik, valójában azonban teljesen más cégek állnak mögöttük.

A Thomson a 2000-es évek egyik alapvető tévégyártója volt.

A vásárlók számára ez sokszor nem egyértelmű: a megszokott márkanév bizalmat kelt, miközben a termék műszaki háttere, szoftvere és minőségi szintje már nem azonos azzal, amit évtizedekkel korábban képviselt.

Ezek a klasszikus tévémárkák érhetők el ma is

Az alábbi, jól ismert tévémárkák ma is megtalálhatók a piacon, de már jellemzően kínai gyártói háttérrel vagy licencmegállapodás keretében:

Grundig , amely ma főként kedvezőbb árú, széles tömegeknek szánt modellekkel van jelen, a fejlesztés és a gyártás döntően ázsiai háttérrel történik

, amely ma főként kedvezőbb árú, széles tömegeknek szánt modellekkel van jelen, a fejlesztés és a gyártás döntően ázsiai háttérrel történik Thomson , amely klasszikus európai márkanévből globális licencmárkává vált, és különböző piacokon eltérő technikai szintű készülékeket kínál

, amely klasszikus európai márkanévből globális licencmárkává vált, és különböző piacokon eltérő technikai szintű készülékeket kínál Loewe , amely hosszú ideig a prémium szegmens egyik szimbóluma volt, ma már új tulajdonosi és gyártási struktúrában próbálja megtartani exkluzív pozícióját

, amely hosszú ideig a prémium szegmens egyik szimbóluma volt, ma már új tulajdonosi és gyártási struktúrában próbálja megtartani exkluzív pozícióját Metz, amely szintén német gyökerekkel rendelkezik, de ma már kínai tulajdonban működik, miközben egyes modelleknél továbbra is hangsúlyozza az európai tervezést

Mit jelent ez a gyakorlatban a vásárlóknak

Fontos megérteni, hogy ezek a tévék nem feltétlenül rosszak, de mások, mint amire a márkanév alapján sokan számítanának. A panelek gyakran ugyanazoktól a nagy beszállítóktól érkeznek, mint más, kevésbé ismert márkáknál, a különbség inkább a dizájnban, a szoftverben és az árpozícióban jelenik meg.

A márkanév így inkább marketingértéket képvisel, mintsem garanciát egy adott műszaki színvonalra. Ezért különösen fontos, hogy vásárlás előtt ne csak a logót nézzük, hanem a konkrét modell tulajdonságait, a rendszer sebességét, a frissítési ígéreteket és a garanciális hátteret is.

Nosztalgia kontra valóság

A régi tévémárkák visszatérése jól mutatja, mennyire erős a nosztalgia az elektronikai piacon. Sok vásárló szívesebben választ egy ismerős nevet, még akkor is, ha a termék mögött már teljesen más világ áll. A kínai gyártók számára ez hatékony belépési stratégia, a fogyasztók számára pedig egyfajta átmenet a múlt és a jelen között.