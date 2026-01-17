Emlékszik ezekre a régi tévémárkákra? Újra kaphatóak!

A televíziós piac az elmúlt két évtizedben gyökeresen átalakult. Számos európai gyártó nem tudta felvenni a versenyt az ázsiai tömegtermeléssel, ezért vagy eltűnt, vagy a márkanevét licencelte más vállalatoknak. Ennek eredményeként ma olyan tévékkel találkozhatunk, amelyek külsőre és névben a múltat idézik, valójában azonban teljesen más cégek állnak mögöttük.
A vásárlók számára ez sokszor nem egyértelmű: a megszokott márkanév bizalmat kelt, miközben a termék műszaki háttere, szoftvere és minőségi szintje már nem azonos azzal, amit évtizedekkel korábban képviselt.
Ezek a klasszikus tévémárkák érhetők el ma is
Az alábbi, jól ismert tévémárkák ma is megtalálhatók a piacon, de már jellemzően kínai gyártói háttérrel vagy licencmegállapodás keretében:
- Grundig, amely ma főként kedvezőbb árú, széles tömegeknek szánt modellekkel van jelen, a fejlesztés és a gyártás döntően ázsiai háttérrel történik
- Thomson, amely klasszikus európai márkanévből globális licencmárkává vált, és különböző piacokon eltérő technikai szintű készülékeket kínál
- Loewe, amely hosszú ideig a prémium szegmens egyik szimbóluma volt, ma már új tulajdonosi és gyártási struktúrában próbálja megtartani exkluzív pozícióját
- Metz, amely szintén német gyökerekkel rendelkezik, de ma már kínai tulajdonban működik, miközben egyes modelleknél továbbra is hangsúlyozza az európai tervezést
Mit jelent ez a gyakorlatban a vásárlóknak
Fontos megérteni, hogy ezek a tévék nem feltétlenül rosszak, de mások, mint amire a márkanév alapján sokan számítanának. A panelek gyakran ugyanazoktól a nagy beszállítóktól érkeznek, mint más, kevésbé ismert márkáknál, a különbség inkább a dizájnban, a szoftverben és az árpozícióban jelenik meg.
A márkanév így inkább marketingértéket képvisel, mintsem garanciát egy adott műszaki színvonalra. Ezért különösen fontos, hogy vásárlás előtt ne csak a logót nézzük, hanem a konkrét modell tulajdonságait, a rendszer sebességét, a frissítési ígéreteket és a garanciális hátteret is.
Nosztalgia kontra valóság
A régi tévémárkák visszatérése jól mutatja, mennyire erős a nosztalgia az elektronikai piacon. Sok vásárló szívesebben választ egy ismerős nevet, még akkor is, ha a termék mögött már teljesen más világ áll. A kínai gyártók számára ez hatékony belépési stratégia, a fogyasztók számára pedig egyfajta átmenet a múlt és a jelen között.
Összegzés
A Grundig, a Thomson, a Loewe és a Metz ma is létező tévémárkák, de már egészen más formában, mint fénykorukban. A kínai gyártói háttér nem feltétlenül jelent rossz minőséget, de mindenképpen azt jelenti, hogy a márkanév önmagában már nem elég a döntéshez. Aki tisztában van ezzel a változással, tudatosabban választhat a régi nevek új készülékei közül.
