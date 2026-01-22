Újabb TikTok-kihívás miatt tartóztatják le a fiatalokat

Többek közt a vonat tetejére kapaszkodva utazós és a mások ajtóit rugdosós őrültségek után újabb illegális és potenciálisan veszélyes kihívás kezdett terjedni a TikTokon. A legújabb őrület, hogy éjszakára bezáró boltokban engedély nélkül próbálnak 24 órát eltölteni a fiatalok, a floridai Englewood városában a napokban le kellett tartóztatni emiatt egy tinit.

Tiktokos hírnévre és reklámpénzre hajtott a 18 éves Isaac Matthew Hurley

Fotó: Charlotte County Sheriff's Office

A 18 éves Isaac Matthew Hurley este negyed tizenegykor besurrant egy helyi Walmartba, majd elbújt, amíg ténylegesen be nem zárták éjszakára az üzletet. A komplett kalandot élőben közvetítette a TikTokon, de nem tartott sokáig a performansza, mert az egyik nézője betelefonált a seriffhivatalnak, hogy egy fiatal férfi betört az üzletbe. A rendőrök este 11-kor már a helyszínen is voltak.

Bosszantják a seriffet a tiktokos kihívások

Hurley előkerítésére nem kellett hajtóvadászatot indítani, a kutyafekhelyes részen találtak rá, nem próbált érdemben bújócskázni. Elmondta, hogy a 24 órás TikTok-kihívást próbálja teljesíteni, hogy pénzt keressen az élő közvetítésen keresztül.

Az üzletben való engedély nélküli tartózkodás illegális volt, ráadásul a fiatal időközben egy iPhone-töltőt is kibontott a csomagolásából, ami további büntetőtétel lesz ellene.

„Nem értem, miért dőlnek be az emberek ezeknek a közösségi médiás kihívásoknak, amikor azok egyértelműen törvénysértésre buzdítanak. Főként a fiatalok hozzák magukat rossz helyzetbe, az ajtóberúgásos kihívástól kezdve a pár évvel ezelőtti közterületi rongálásokon át egészen a mostani dologig, aztán pedig megfizetik az árát.

Miért nem inkább a világ jobbá tételével kapcsolatosak ezek a kihívások? Képzeljük el, hogy mekkora pozitív hatása lehetne annak, ha egy egész generációt pozitív cselekedetekre lehetne mozgósítani. Ehelyett azzal vagyunk elfoglalva, hogy megtekintésekért és lájkokért butaságokat csináló embereket kell letartóztatnunk. Ez szégyen” – véleményezte az ügyet Bill Prummell seriff.

