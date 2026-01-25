Amerikai irányítás alá került a TikTok

Lassan egy évtizede húzódó politikai és nemzetbiztonsági vita zárult le azzal, hogy a kínai Bytedance és az amerikai kormány végleges megállapodásra jutottak a TikTok jövőjéről. A korábban beharangozottnak megfelelően a szolgáltatás Egyesült Államokban elérhető változatát egy zömében amerikai befektetőcégek által birtokolt vegyesvállalat veszi át, amelyben a Bytedance csupán 19,9% részesedéssel rendelkezik.

Megkönnyebbülhetnek az amerikai tinik, most már biztosan nem lesz betiltva a TikTok

Fotó: Eliott Reyna / Unsplash

Az új helyzet azt jelenti, hogy a videószolgáltatás USA-ban elérhető verziója részben elszeparálttá válik a TikTok nemzetközi változatától. Az amerikai felhasználók adatait a jövőben amerikai cégek tárolják majd amerikai földön, a tartalomajánló algoritmust valószínűleg újratanítják, a szolgáltatás amerikai változatának forráskódjain pedig folyamatos lesz az amerikai auditálás

A szerződési és magánszféravédelmi feltételeket egyedileg állapítja meg az új üzemeltetőcég, és a moderációt is saját hatáskörben intézi majd.

Nem válik teljesen elszigeteltté az amerikai TikTok

A bejelentés szerint az óriási változtatásokból a TikTok felhasználói keveset vesznek majd észre. Az amerikaiak a jövőben is a megszokott módon láthatják a külföldi felhasználók által megosztott videókat, és az ő tartalmaik sem tűnnek el a globális közönség elől.

A TikTok tavaly januárban rövid időre leállt az Egyesült Államokban, miután életbe lépett egy törvény, amely nemzetbiztonsági okra hivatkozva lehetetlenné tette az országban való működését, hacsak nem kerül amerikai kézbe. Donald Trump elnök azóta több alkalommal türelmi időt biztosított a szolgáltatás körüli helyzet rendezésére, ennek a végső állomása, hogy a törvénynek megfelelve most amerikai irányítású vegyesvállalat veszi át a helyi TikTok feletti kontrollt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!