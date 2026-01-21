189 millió forintot csalt össze a 17 éves tini

Egy sanghaji tini hat év börtönbüntetést kapott, miután olyan 225 millió forintnyi kárt okozott egy webáruház pénzvisszatérítési rendszerének a kijátszásával. A csak „Lu” néven emlegetett fiatal mindössze 17 éves volt, amikor felfedezte az internetes csalást lehetővé tett módszert.

A csalás jellege miatt elkerülhetetlen volt a tini lebukása és felelősségre vonása

A tini termékeket rendelt egy kozmetikai webáruházból, majd a csomagok megérkezését követően jelezte, hogy vissza kívánja küldeni azokat és pénzvisszatérítést kér. Ilyenkor meg kellett adni a webshop megfelelő felületén a visszáru csomagazonosítóját, azonban az internetes áruház ténylegesen nem ellenőrizte a kódot, hanem rögtön elintézte a visszatérítést.

Emiatt az elkövető megkapta a pénzvisszatérítést, miközben nem küldte vissza az árut. A fiatal erre vérszemet kapott, összesen 11 900 darab (!) rendelést felejtett el visszaküldeni, mire feltűnt a webshopnak, hogy valami nincs rendjén és feljelentést tett a rendőrségen.

Egy vagyont lopdosott össze a tini

A módszerrel gyakorlatilag pénz költése nélkül olyan 224 millió forintnak megfelelő 4,76 millió jüan értékű áru landolt nála, amelyet online piactereken 4,01 millió jüanért értékesített, azaz 189 millió forintot harácsolt össze.

A csalásból származott vagyonát többek közt luxusholmik vásárlására költötte, és persze a barátait is ellátta különféle ajándékokkal.

Az ipari méretű internetes csalás persze nem mehetett a végtelenségig. A webshop feljelentését követően a rendőrség fény derített a kilétére, majd 2024 márciusában letartóztatták, viszont ítélet csak most született az ügyében.

Az ilyen jellegű csalásért Kínában akár tíz év börtönt is kiszabhatnak az elkövetőkre, azonban Lu a bűnözés idején még fiatalkorú volt. Ezt enyhítő körülményként figyelembe vette a bíró, így megúszta hat év börtönnel a fiatal.

