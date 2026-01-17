Döbbenet! Már nem ékszerre és készpénzre hajtanak a besurranó tolvajok

Az internetes és klasszikus bűnözők híresen gyorsan tudnak alkalmazkodni a változó világhoz és a szokatlan helyzetekhez. Ennek fényében talán meg sem érdemes lepődni azon, hogy megjelent a besurranó tolvajok legújabb specializált alfaja: a memóriaválság által életre hívott memóriarabló.

Jobb nem hencegni azzal, hogy komoly asztali PC van otthon, a végén még a memóriatolvajok fülébe jut

Fotó: JESHOOTS.COM / Unsplash

Egy dél-koreai közösségi médiás beszámoló alapján rendkívül furcsa bűntény történt egy gyárat működtető dizájncégnél: a besurranó tolvaj betört az irodába, majd célirányosan a tervezési munkákra használt asztali számítógéphez ment, betörte a PC üveg oldallapját, és kilopta belőle a memóriamodulokat.

A memóriamodulok lopása tökéletes a besurranó tolvajok számára: az apró és könnyű egységeket gyorsan ki lehet kapkodni az asztali számítógépekből, zsebre vághatóak, és a memóriaválság miatt óriási értéket képviselnek.

Megütötte a főnyereményt a tolvaj

A betörő kitömött zsebekkel távozott, a csúcskategóriás számítógépben ugyanis 128 GB DDR5 memória volt, konkrétan négy darab 32 GB kapacitású modul formájában.

Magyarországon egy ilyen memóriacsomag már nem kapható bruttó 700 ezer forint alatt, de kontextusként tavaly őszig még olyan 160-180 ezer forint volt az ára.

Ennek megfelelően az irodában vagy otthon komoly asztali PC-vel rendelkezők jobban teszik, ha nem felejtik el bezárni maguk mögött az ajtót, és nem hirdetik nyilvánosan, hogy nagy teljesítményű professzionális vagy gamer számítógéppel rendelkeznek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!