Elképesztő érzékelőt kaphatnak a jövő repülőgépei és autói

A januári időjárás a magyar gyalogosokat és sofőröket is emlékeztette a biztonságos közlekedés egyik legnagyobb természeti ellenségére, a tükörjégre. Az úttestre ráfagyva gyakran nehezen észrevehető, vékony jégréteg minden közlekedő rémálma, járművet vezetve különösen nehéz lehet kiszúrni a lefagyott útszakaszokra érést.

A tükörjég a közlekedők egyik legveszélyesebb természeti ellensége

Fotó: Ekaterina Buyakova / Unsplash

A Michigani Egyetem kutatói most szeretnének valamit kezdeni ezzel az áldatlan állapottal, olyan érzékelőrendszert fejlesztenek földi és légi járművekhez, amely képes detektálni a tükörjeget.

A rendszer riasztaná a sofőröket vagy a pilótákat, akár automatikusan közbeavatkozna a jeges úton való haladáskor.

Kétféle szenzort kombinálnak a tükörjég detektálására

A kutatók szerint egyetlen szenzorral nem oldható meg az útburkolatra fagyott tükörjég megbízható és időszerű felismerése, azonban egy kombinált megoldás működőképesnek tűnik.

A rendszerük egyik alappillérét egy útburkolatot fürkésző mikrohullámú érzékelő jelenti, ezzel meg lehet állapítani a visszaverődések alapján, mikor vizesről jegesre kezd váltani az úttest, vagy repülő esetében jegesedni kezd maga a karosszéria.

A másik alappillér egy három lézernyalábot használó optikai érzékelő, amely a jármű előtti levegőt fürkészi, és szintén a visszaverődések alapján próbálja kitalálni, hogy pontosan mi található a jármű előtti levegőben.

Egyelőre nem világos, hogy a technológia mikor válhat piacon kapható járművekben ténylegesen elérhetővé, azonban a kutatók tájékoztatása alapján már folyamatban van a kereskedelmi termékké avanzsálása.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!