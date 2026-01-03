Átlátszóvá váló vécéajtó leplezi le a plázában dohányzókat

Két sencseni épületben is újszerű megoldással próbálnak véget vetni a vécékben való tiltott dohányzásnak, kínos helyzetbe hoznák azokat, akik valamiért nem veszik a fáradtságot a kijelölt dohányzóhelyek felkeresésére.

Dohányfüst érzékelésekor áttetszővé válik a vécéajtók üvege

Fotó: Shenzhen TV

A Luohu bevásárlónegyedben található Shuibei International Center felhőkarcoló és a Shuibei Jinzuo pláza egyes vécéiben elektrokromatikus üvegből készült ablakokat szereltek fel. Ezek alapvetően tejszerűek, azonban ha dohányfüstöt detektál a fülke érzékelője, akkor azonnal átlátszóvá válik az ajtóüveg, hogy be lehessen látni kívülről, és még egy riasztó is megszólal.

Jogászok szerint támadható a vécéző dohányosok megszégyenítése

Az épületek üzemeltetési igazgatója szerint a szokatlan elrettentési módszerekre a folyamatos panaszok miatt volt szükség. A vendégek és a takarítók napjában többször is dohányfüstre panaszkodtak, plusz egyszer valaki majdnem kigyújtotta a szemetesedényt a csikkjével.

A közösségi médiában megoszlottak a vélemények az új elrettentési módszerek kapcsán, bár túl sok vitának nincs helye, Sencsenben ugyanis tiltott a beltéri dohányzás. Viszont jogászok felhívták rá a figyelmet, hogy támadható lehet a tilosban dohányzók megszégyenítése.

A kínai polgári törvénykönyv szerint „a természetes személyeknek joguk van a magánszférához, és egyetlen szervezet vagy személy sem sértheti meg azt behatolással, zaklatással, közzététellel, megszégyenítéssel”.

A riasztó használata emiatt problémásnak tűnik, de a nagyobbik jogi rizikót egyértelműen az üvegek átlátszóvá tétele jelenti. Ha valaki a vécén ülve gyújt rá a dolgának végzése közben, majd a riasztás miatt odamennek kukucskálni mások, akkor a letolt nadrágos élethelyzetéből fakadóan a közzététel és a megszégyenítés is megvalósulhat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!