131 milliót kaszált egy bennfentes a venezuelai elnök elfogásán

Egy frissen létrehozott felhasználói fiók gazdája gyanús fogadásokkal hatalmas összeget keresett a Polymarketen. Ez egy fogadóoldal, amelyen tippelni lehet, hogy bizonyos dolgok megtörténnek-e a megadott időpontig, például elmozdítják-e a hivatalából január vége előtt Venezuela elnökét. A megtett fogadások halmozhatóak, a még függőben lévő fogadásokra megvett „részvények” pedig eladhatóak a piacon belül.

A nyerészkedő kapzsiságból kiszivárogtatta egy fogadóoldalon a venezuelai elnök elfogását

Fotó: Shane / Unsplash

Ezeken a típusú oldalakon nem egyszer voltak már olyan incidensek, amelyek nyilvánvalóan felvetették a bennfentes kereskedelem gyanúját, azonban most egy egészen kirívó eset történt Nicolás Maduro, az USA által elfogott venezuelai elnök kapcsán.

Pár nappal a katonai akció előtt valaki létrehozott egy teljesen új felhasználói fiókot a Polymarketen. Ezután kevesebb mint 24 órával a művelet kezdete előtt 9,8 millió forintnak megfelelő 30 ezer dollárt tett fel olyan fogadásokra, minthogy 2026. január 31. előtt az USA megtámadja Venezuelát, továbbá eltávolítják Madurót a hivatalából.

Őrült pénzt kaszált Venezuela látnoka

A rendkívüli látnoki képességekkel rendelkező fogadó jól megtömte a zsebeit, már bő 400 ezer dollár van az egyenlegén, ami alatt olyan 131 millió forintot kell érteni. Ez az jelenti, hogy egy napon belül a kockára tett összeg tizenkétszeresét kereste meg adózatlan nyereségben.

A rendkívüli esetet azonnal felkapta a közösségi média, mindenki nagyon kíváncsi volna a nyilvánvalóan belsős információk birtokában óriásit nyerészkedett személy kilétére.

A klasszikus tőzsdéktől eltérően a Polymarket és a riválisainak belső szabályzatai nem tiltják a bennfentes kereskedelmet, viszont az nyitott kérdés, hogy más hatóságok vizsgálatot indítanak-e az ügyben.

Ez nem lenne meglepő, hiszen a rendkívüli fogadásokkal a nyerészkedő egy nappal a megtörténte előtt lényegében kiszivárogtatott egy szigorúan bizalmas, világpolitikai jelentőségű, katonai akciót.

Innentől kezdve biztosra vehető, hogy az USA lépéseire kíváncsi hírszerző ügynökségek felveszik a folyamatosan figyelt webhelyek körébe a Polymarketet és a társait. Amennyiben így tett volna a venezuelai hírszerzés, akkor potenciálisan meghiúsíthatták volna Maduro elfogását.