Drámaian megbuktak az emberek a legújabb vakteszten

Egy friss kutatás szerint az emberek többsége már alig tudja megkülönböztetni az MI által generált és a valódi mozgóképeket. A Runway több mint ezer résztvevő bevonásával végzett kutatása azt mutatta, hogy a válaszadók mindössze 57,1 százalékos pontossággal tudták eldönteni, melyik videó valódi és melyik gépileg generált. A teszteléshez felhasznált, MI-vel készült klipeket a vállalat Gen-4.5 videógenerálójával készítették.

Képkockák a Runway Gen-4.5 modellel készült videókból

Fotó: Runway

Ez az arány ijesztően közel van a 50-50 esélyű találgatáshoz. Érdekességként Anastasis Germanidis, a Runway társalapítója és műszaki vezetője is jelentkezett tesztalanynak a kutatáshoz, és beismerte, hogy számos alkalommal rosszul tippelgetett, azaz már a videógeneráló modellek fejlesztőit is egyre könnyebben téveszti meg a saját technológiájuk.

Nem hihetünk többé a szemünknek a videók görgetésekor

A teszt során a résztvevők azonos felbontású és hosszúságú klipeket láttak, és mindössze 10 másodpercük volt dönteni, hogy vajon valódi vagy MI-vel generált mozgóképet láttak-e.

A tesztalanyok azokat az MI-vel generált videókat szúrták ki a legnagyobb hatékonysággal, amelyeken emberi arcok, kezek, továbbá mozgások voltak láthatóak, itt 58–65 százalék közé esett a pontosságuk.

Az időlimitet a közösségi médiás hírfolyamokban való görgetés sebessége inspirálta, hiszen jelen pillanatban az internetezők ezeken a platformokon találkozhatnak leginkább MI-vel generált videókkal.

Germanidis szerint az embereket és mozgásokat mutató videóknál a legfeltűnőbbek MI-vel való generálást eláruló furcsaságok, de mostanra átléptük azt a határt, hogy semmilyen a közösségi médiában látott felvételt sem szabad automatikusan valódinak feltételeznünk.

