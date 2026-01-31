Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Sport

Tovább gyűrűzik a magyar pólóbotrány: kiborította a bilit a válogatottból kirúgott sztárjátékos

videokártya

Három GeForce videókártya maradhat stabilan kapható

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közülük kettő pedig csak 8 GB memóriát kínál. Újabb durva hír érkezett a videókártya-piacról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
videokártyaNVIDIAgaminggamerGeforce

A memóriamodulok és az SSD-k árainak elrobbanását követően kezd teljes értékűvé válni a számítógépes játékosok rémálma. A ZOTAC már megszólalt az ügyben, állítása szerint olyan borzasztó a videókártya-gyártók chipellátása, hogy a kisebb márkák akár csődbe is mehetnek, a nagyon drága és kevés terméknek köszönhetően nem lesznek képesek elég árbevételt elérni.

Még a tehetősebb gamerek számára is álommá válhat az új videókártya
Még a tehetősebb gamerek számára is álommá válhat az új videókártya
Fotó: Ella Don / Unsplash

Most friss hírek érkeztek a Board Channels fórum háza tájáról, amelyek szerint az NVIDIA véglegesítette a belátható jövőre a GeForce RTX 50 szériás videókártyák gyártásával kapcsolatos tervét.

Ennek a gerince, hogy az idei első negyedévben legyártott grafikus vezérlők 75 százalékát csupán három modell fogja adni, fontossági sorrendben a

  • GeForce RTX 5060 Ti (8GB), a
  • GeForce RTX 5060 (8GB), továbbá a
  • GeForce RTX 5070 (12 GB)

termékekről van szó.

A GeForce RTX 50 széria összes többi tagja együttvéve adhatja a maradék 25 százaléknyi legyártott videókártyát.

Minden más GeForce videókártya hiánycikké válhat

Amennyiben ez a stratégia túlnyúlik az első negyedéven, akkor a következő hónapoktól kezdve csak ez a három GeForce maradhat stabilan elérhető a kiskereskedelemben, még ha a memóriachipek orbitális költsége miatt jelentősen meg is drágulnak.

Az összes többi GeForce folyamatos és súlyos termékhiány által sújtott, emiatt pedig extra drága luxuscikké válhat, mint a kriptobányászatos időkben.

A videókártyát vásárolni kívánó számítógépes játékosok ráadásul hosszabb távon kutyaszorítóba kerülhetnek, a jelenlegi spekulációk szerint 2027 végéig is kitarthat a memóriaválság. Könnyen elképzelhető, hogy a mostani kártyagenerációnak lényegében lőttek, árazás és elérhetőség tekintetében normálisnak titulálható állapotok csak valamikor a következő kártyageneráció idején lesznek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!