A játékosok rémálma valóra vált — a jó videókártyák luxuscikké válnak

Folytatódik a rémálom a számítógépes játékosok számára, a memóriamodulok és az SSD-k árainak drámai elszállását követően már a videókártya-piacon is megkezdődött a memóriaválság miatti átrendeződés. A Board Channels fórum bennfentese szerint az NVIDIA arra utasította a videókártyák gyártóit, hogy további értesítésig gyártás és logisztikai terén adjanak elsőbbséget a 8 GB videómemóriával szerelt termékeknek, specifikusan a GeForce RTX 5060 és a megcsonkolt GeForce RTX 5060 Ti legyen a fókuszban.

Extra drágává válhat a 8 GB-nál több memóriával szerelt videókártya

Fotó: Gigabyte

A kérés következménye az lehet, hogy a kérdéses videókártyák folyamatosan elérhetőek maradhatnak a kiskereskedelemben, az áruk pedig várhatóan csak annyival nőhet, amennyivel időközben drágábbá váltak a rajtuk használt GDDR7 memóriachipek.

Viszont a 8 GB-nál több memóriával szerelt GeForce-ok gyártása csak akkor lesz lehetséges, ha a partnerek képesek kiszolgálni az említett termékek iránti igényt, és marad „pluszban” memóriachipjük, amit rátehetnek a 12+ GB memóriával szerelt videókártyákra.

Hiánycikké válhat a több memóriával szerelt videókártya

Nyers számítási teljesítmény tekintetében a GeForce RTX 5060 és a GeForce RTX 5060 Ti (8GB) tisztességes megoldások ilyen sorrendben 1080p és 1440p felbontású játékra, viszont a 8 GB videómemóriájuk már Full HD felbontás esetén is kevésnek bizonyulhat a legnagyobb gépigényű játékokban.

Kiegyensúlyozatlan termékek: a videómemóriából való kifutás miatt egyes játékokban máris csökkenteni kell a grafikai beállításokat, noha alapvetően megvolna a teljesítményük ahhoz, hogy magas vagy ultra beállítások mellett szépen futtassák azokat.

Emiatt a tavaly tavaszi piacra kerülésükkor a 8 GB-os kártyák meg is kapták a magukét a tesztelőktől. Csak olyanok számára ideálisak, akik kis memóriaigényű e-sport-játékokat futtatnak, minden más gamernek erősen ajánlott a több videómemóriával szerelt videókártya beszerzése.

Ehhez képest könnyen előfordulhat, hogy huzamos időn keresztül a többség kénytelen lesz ezeket választani, mert a jobb modelleket nem csak a memória elszállt ára, de változó mértékű készlethiány is drágíthatja majd, így aránytalanul drágává válhatnak.