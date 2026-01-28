Csődbe mehetnek a videókártyák gyártói

Megkezdődött a videókártyák memóriaválság miatti drágulása, és bizony rendkívüli sebességgel eszkalálódik a helyzet, egyes termékek kezdőára pár hét alatt tízezer forintokkal lőtt ki. Konkrét példát hozva a 16 GB memóriával szerelt GeForce RTX 5060 Ti kezdőára bő 180 ezer forintról 250 ezer forintra szállt el, míg a közvetlen rivális Radeon RX 9060 XT (16 GB) esetében 160 ezer forintól 180 ezer forint magasságába kúszott a minimum kifizetendő összeg.

A ZOTAC dél-koreai webshopja szerint ijesztő a videókártyák piacának aktuális állapota

Fotó: ZOTAC

Most egy ismert hardveres szivárogtató kivételesen hivatalos információra hívta fel a figyelmet, a csak GeForce termékek gyártásával foglalkozó ZOTAC dél-korai webshopjában egészen döbbenetes tájékoztatás jelent meg.

A bejelentés szerint az egyre őrültebbé váló piaci helyzet miatt egy hónap után meg kellett szüntetni a 2%-os jutalomprogramot a vásárlások után. Emellett kiderült, hogy konkrétan veszélybe került a videókártyák gyártóinak és disztribútorainak a túlélése.

Nem drágulhatnak, eltűnhetnek egyes videókártyák

A tájékoztatás alapján nem csak a videókártyákon használatos memóriachipek, de a grafikus processzorok ellátásával is baj van. A ZOTAC szerint egyes GeForce RTX modellek hosszabb távon többé-kevésbé eltűnhetnek a piacról, a folyamatosan gyártott termékek ára pedig észszerűtlen szintre kezdett emelkedni.

A kiskereskedők számára jelenleg általánosságban véve nem biztosított a videókártyák stabil beszerzésének a lehetősége.

A tájékoztatás szerint nem csak az eredetileg is hiperdrága GeForce RTX 5090 csúcsmodell ára emelkedett őrült szintre, de a belépőszintű GeForce RTX 5060 modellé is durván kilőtt, pedig ez csak 8 GB videómemóriával rendelkezik.

Full post translate:



---------------

Hello, this is ZOTAC Korea.



Recently, we announced a 2% reward points policy.



We sincerely apologize for having to make another announcement regarding reward points after only one month.



The current situation is extremely serious—serious… pic.twitter.com/Z2ZwIrbzjy — 포시포시 (@harukaze5719) January 27, 2026

Az utóbbi drágulása már itthon is érzékelhető. Az RTX 5060 decemberben még picivel 120 ezer forint alatt is kapható volt, de mostanra 130 ezerre emelkedett a kezdőára, a modellek többség már 140 ezer forint felett jár.

Ennek megfelelően a videókártyát vásárolni kívánók látszólag az utolsó pillanatokban vannak: aki nem lép sürgősen, annak pár hét múlva talán már nem telik majd új grafikus vezérlőre, vagy kénytelen lesz gyengébb modellel beérni.