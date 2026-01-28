Csődbe mehetnek a videókártyák gyártói

Megkezdődött a videókártyák memóriaválság miatti drágulása, és bizony rendkívüli sebességgel eszkalálódik a helyzet, egyes termékek kezdőára pár hét alatt tízezer forintokkal lőtt ki. Konkrét példát hozva a 16 GB memóriával szerelt GeForce RTX 5060 Ti kezdőára bő 180 ezer forintról 250 ezer forintra szállt el, míg a közvetlen rivális Radeon RX 9060 XT (16 GB) esetében 160 ezer forintól 180 ezer forint magasságába kúszott a minimum kifizetendő összeg.
Most egy ismert hardveres szivárogtató kivételesen hivatalos információra hívta fel a figyelmet, a csak GeForce termékek gyártásával foglalkozó ZOTAC dél-korai webshopjában egészen döbbenetes tájékoztatás jelent meg.
A bejelentés szerint az egyre őrültebbé váló piaci helyzet miatt egy hónap után meg kellett szüntetni a 2%-os jutalomprogramot a vásárlások után. Emellett kiderült, hogy konkrétan veszélybe került a videókártyák gyártóinak és disztribútorainak a túlélése.
Nem drágulhatnak, eltűnhetnek egyes videókártyák
A tájékoztatás alapján nem csak a videókártyákon használatos memóriachipek, de a grafikus processzorok ellátásával is baj van. A ZOTAC szerint egyes GeForce RTX modellek hosszabb távon többé-kevésbé eltűnhetnek a piacról, a folyamatosan gyártott termékek ára pedig észszerűtlen szintre kezdett emelkedni.
A kiskereskedők számára jelenleg általánosságban véve nem biztosított a videókártyák stabil beszerzésének a lehetősége.
A tájékoztatás szerint nem csak az eredetileg is hiperdrága GeForce RTX 5090 csúcsmodell ára emelkedett őrült szintre, de a belépőszintű GeForce RTX 5060 modellé is durván kilőtt, pedig ez csak 8 GB videómemóriával rendelkezik.
Az utóbbi drágulása már itthon is érzékelhető. Az RTX 5060 decemberben még picivel 120 ezer forint alatt is kapható volt, de mostanra 130 ezerre emelkedett a kezdőára, a modellek többség már 140 ezer forint felett jár.
Ennek megfelelően a videókártyát vásárolni kívánók látszólag az utolsó pillanatokban vannak: aki nem lép sürgősen, annak pár hét múlva talán már nem telik majd új grafikus vezérlőre, vagy kénytelen lesz gyengébb modellel beérni.
