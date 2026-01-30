Vigyázat! Lehallgathatják a netes beszélgetéseit!

Az Egyesült Államokban hatósági vizsgálat indult annak tisztázására, hogy a WhatsApp valóban betartja-e a végpontok közötti titkosításra vonatkozó ígéreteit. A vizsgálat alapját olyan állítások adták, amelyek szerint a Meta egyes munkatársai vagy alvállalkozói bizonyos körülmények között hozzáférhettek felhasználói csevegésekhez, ami ellentmondana a szolgáltatás egyik legfontosabb biztonsági állításának.

Amerikai hatósági vizsgálat foglalkozott azzal, hogy a WhatsApp üzenetei valóban teljesen privátak-e

Fotó: Ravi Sharma / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-person-using-a-cell-phone-YamtliLQg2o

Kérdések a WhatsApp titkosítása körül

A WhatsApp hosszú évek óta azt kommunikálja, hogy az üzenetek tartalmát kizárólag a küldő és a címzett láthatja, még maga a szolgáltató sem. Ezzel szemben korábbi belső szereplők azt állították, hogy egyes rendszerek lehetővé tették az üzenetekbe való betekintést. Ezek a kijelentések nem feltétlenül általános hozzáférésről szóltak, mégis elegendőek voltak ahhoz, hogy komoly adatvédelmi aggályokat vessenek fel.

A vita középpontjában nem csupán a technológia működése áll, hanem az is, hogy a felhasználók mennyire kaptak valós és teljes képet arról, mit jelent a gyakorlatban a végpontok közötti titkosítás.

Hatósági eljárás és bejelentések

Az ügyben amerikai kormányzati szervek is vizsgálódni kezdtek, miután hivatalos bejelentések érkeztek az adatkezelési gyakorlat kapcsán. A hatóságok azt igyekeztek tisztázni, hogy a WhatsApp működése összhangban van-e azokkal az adatvédelmi állításokkal, amelyekre a felhasználók a mindennapi kommunikációjukat építik.

Bár a vizsgálat részletei nem kerültek teljes egészében nyilvánosságra, az eljárás ténye önmagában is azt jelzi, hogy a felvetett aggályokat nem lehetett egyszerűen félresöpörni.

A Meta álláspontja

A Meta következetesen tagadta, hogy munkatársai korlátlanul hozzáférhetnének a WhatsApp-üzenetekhez. A vállalat szerint a végpontok közötti titkosítás továbbra is érvényben van, és az üzenetek tartalmát nem tudják elolvasni.

Ugyanakkor kritikusok arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos kivételes helyzetek – például visszaélések kezelése vagy felhasználói bejelentések kivizsgálása – során mégis előfordulhat emberi beavatkozás. Ez szerintük árnyalja azt az egyszerű üzenetet, miszerint a cég „semmilyen körülmények között” nem fér hozzá a tartalmakhoz.