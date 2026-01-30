Vigyázat! Lehallgathatják a netes beszélgetéseit!

Az Egyesült Államokban hatósági vizsgálat indult annak tisztázására, hogy a WhatsApp valóban betartja-e a végpontok közötti titkosításra vonatkozó ígéreteit. A vizsgálat alapját olyan állítások adták, amelyek szerint a Meta egyes munkatársai vagy alvállalkozói bizonyos körülmények között hozzáférhettek felhasználói csevegésekhez, ami ellentmondana a szolgáltatás egyik legfontosabb biztonsági állításának.
Kérdések a WhatsApp titkosítása körül
A WhatsApp hosszú évek óta azt kommunikálja, hogy az üzenetek tartalmát kizárólag a küldő és a címzett láthatja, még maga a szolgáltató sem. Ezzel szemben korábbi belső szereplők azt állították, hogy egyes rendszerek lehetővé tették az üzenetekbe való betekintést. Ezek a kijelentések nem feltétlenül általános hozzáférésről szóltak, mégis elegendőek voltak ahhoz, hogy komoly adatvédelmi aggályokat vessenek fel.
A vita középpontjában nem csupán a technológia működése áll, hanem az is, hogy a felhasználók mennyire kaptak valós és teljes képet arról, mit jelent a gyakorlatban a végpontok közötti titkosítás.
Hatósági eljárás és bejelentések
Az ügyben amerikai kormányzati szervek is vizsgálódni kezdtek, miután hivatalos bejelentések érkeztek az adatkezelési gyakorlat kapcsán. A hatóságok azt igyekeztek tisztázni, hogy a WhatsApp működése összhangban van-e azokkal az adatvédelmi állításokkal, amelyekre a felhasználók a mindennapi kommunikációjukat építik.
Bár a vizsgálat részletei nem kerültek teljes egészében nyilvánosságra, az eljárás ténye önmagában is azt jelzi, hogy a felvetett aggályokat nem lehetett egyszerűen félresöpörni.
A Meta álláspontja
A Meta következetesen tagadta, hogy munkatársai korlátlanul hozzáférhetnének a WhatsApp-üzenetekhez. A vállalat szerint a végpontok közötti titkosítás továbbra is érvényben van, és az üzenetek tartalmát nem tudják elolvasni.
Ugyanakkor kritikusok arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos kivételes helyzetek – például visszaélések kezelése vagy felhasználói bejelentések kivizsgálása – során mégis előfordulhat emberi beavatkozás. Ez szerintük árnyalja azt az egyszerű üzenetet, miszerint a cég „semmilyen körülmények között” nem fér hozzá a tartalmakhoz.
Nem egyedi probléma
A WhatsApp esete nem elszigetelt jelenség. Az elmúlt években több technológiai vállalatnál is felmerültek hasonló kérdések az adatvédelem és a felhasználói tájékoztatás hitelessége kapcsán. A probléma rendszerint ott jelentkezik, ahol a marketingüzenetek leegyszerűsítik a valóságban összetett technikai és jogi folyamatokat.
A WhatsApp különösen érzékeny terület, mivel sokan éppen a biztonság és a diszkréció ígérete miatt választották ezt az alkalmazást más üzenetküldő szolgáltatásokkal szemben.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!